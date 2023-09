Jauni ieskati Eta Carinae izvirdumā, ko atklāja NASA Čandras observatorija

By

Izmantojot NASA Chandra rentgena observatorijas savāktos datus, kas aptver divas desmitgades, astronomi ir ieguvuši vērtīgu jaunu informāciju par Eta Carinae izvirdumu, kas notika 19. gadsimta vidū. Novērojumi tika apvienoti, lai izveidotu filmu, kurā tika demonstrēti Eta Carinae kadri no 1999., 2003., 2009., 2014. un 2020. gada. Analizējot šos datus kopā ar novērojumiem no ESA XMM-Newton, astronomi varēja izsekot zvaigžņu paplašināšanai. izvirdums, kas notika aptuveni pirms 180 gadiem, kura laikā Eta Carinae izraidīja ievērojamu masu kosmosā ar ātrumu līdz 4.5 miljoniem jūdžu stundā. Šis pētījums parāda, kā dažādas kosmosa observatorijas var sadarboties, lai uzlabotu mūsu izpratni par ilgtermiņa izmaiņām Visumā.

Eta Carinae ir bināro zvaigžņu sistēma, kas sastāv no divām masīvām zvaigznēm, no kurām vienas lēsts ir 90 reizes lielāka par Saules masu un otra aptuveni 30 reizes lielāka par Saules masu. 1800. gados Eta Carinae piedzīvoja milzīgu sprādzienu, kas pazīstams kā “Lielais izvirdums”, kura laikā tā izraidīja no 10 līdz 45 reizēm lielāku par Saules masu. Šis materiāls veidoja blīvus sfēriskus gāzes mākoņus, kas pazīstami kā Homunculus miglājs, kas atrodas abu zvaigžņu pretējās pusēs.

Iepriekšējā pētījumā, kurā tika izmantoti Čandras dati, tika atklāts spilgts rentgenstaru gredzens, kas ieskauj Homunculus miglāju. Jaunā filma, kas izveidota no Chandra datiem, kopā ar dziļu attēlu, kas izveidots, apkopojot datus, piedāvā papildu ieskatu Eta Carinae nepastāvīgajā vēsturē. Tas atklāj rentgena gredzena straujo izplešanos un iepriekš nezināma, vāja rentgena staru apvalka klātbūtni ārpus tā. Tiek uzskatīts, ka vājais rentgena apvalks ir sprādziena vilnis no Lielā izvirduma 1840. gados.

Pamatojoties uz šiem atklājumiem, pētnieki izvirza hipotēzi, ka materiāls no Eta Carinae tika izmests kaut kad no 1200. līdz 1800. gadam, pat pirms Lielā izvirduma. Pēc tam Lielā izvirduma radītais sprādziena vilnis sadūrās ar šo izmesto materiālu un uzkarsēja, veidojot spilgtu rentgena gredzenu. Kopš tā laika šis sprādziena vilnis ir ceļojis ārpus gredzena. Formas un orientācijas līdzības starp ārējo rentgenstaru apvalku un Homunculus miglāju liecina par abu struktūru kopīgu izcelsmi.

Turpmāka analīze, izmantojot XMM-Newton teleskopu, atklāja, ka Eta Carinae rentgenstaru spilgtums laika gaitā ir samazinājies, kas atbilst iepriekšējiem novērojumiem. Pētnieki novērtēja Eta Carinae spilgtumu rentgena staros Lielā izvirduma laikā un apvienoja to ar novēroto izmestā materiāla ātrumu, lai noteiktu, ka izvirdums, iespējams, sastāvēja no diviem sprādzieniem. Pirmais sprādziens ietvēra mazāka daudzuma ātras, zema blīvuma gāzes strauju izmešanu, radot rentgena sprādziena vilni. Tam sekoja lēnāka blīvas gāzes izmešana, kas galu galā izveidoja Homunculus miglāju.

Iepriekšējais pētījums, ko vadīja Neitans Smits no Arizonas universitātes, ierosināja, ka Lielo izvirdumu izraisīja divu zvaigžņu apvienošanās trīskāršā zvaigžņu sistēmā. Šis skaidrojums varētu būt saistīts arī ar gredzenveida struktūru, kas novērota rentgena staros, jo apvienošanās rezultātā materiāls būtu izmests plakanā plaknē.

Jaunie ieskati, kas gūti no Čandras rentgenstaru observatorijas, piedāvā dziļāku izpratni par Eta Carinae aizraujošo vēsturi, liekot domāt, ka tā pārdzīvoja ārkārtīgi spēcīgu sprādzienu, kas parasti iznīcina zvaigzni.

Avots: Astrophysical Journal