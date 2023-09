OSIRIS-REx misija: svešzemju iežu paraugu nogādāšana atpakaļ uz Zemi

By

NASA kosmosa kuģis, OSIRIS-REx misija, beigs savu septiņus gadus ilgo ceļojumu uz asteroīdu un atgriezīsies uz Zemes šajā nedēļas nogalē. Misijas mērķis ir no svešas pasaules atgriezt neskartus iežu paraugus, kas varētu sniegt vērtīgu ieskatu dzīvības veidošanā. Paredzams, ka kosmosa kuģis nolaidīsies Jūtā, un plānoti pasākumi, lai nostiprinātu asteroīda parauga kapsulu, nogādātu to uz Džonsona kosmosa centru Hjūstonā un pēc tam atvērtu tālākai pārbaudei.

OSIRIS-REx misija sākās 2011. gadā pēc gadiem ilgas prāta vētras un priekšlikumiem. Kosmosa kuģi, ko uzbūvēja un pārvalda uzņēmums Lockheed Martin, NASA izvēlējās, lai veiktu misiju, kas ietver asteroīda materiāla nogādāšanu atpakaļ uz Zemi detalizētai analīzei. Misijas galvenais pētnieks Dante Laureta ir paredzējis misijas notikumus gandrīz divus gadu desmitus.

Tiek uzskatīts, ka Bennu, mērķa asteroīds, ir pārpalikums no Saules sistēmas agrīnās vēstures. Zinātnieki cer, ka no Bennu savāktais materiāls sniegs atbildes uz fundamentāliem jautājumiem par dzīvības izcelsmi uz Zemes. Parauga atgriešanas kapsula, kas pašlaik ir pievienota kosmosa kuģim OSIRIS-REx, satur lielāko senatnīgo ārpuszemes materiāla paraugu, kas jebkad ir atvests no aiz Mēness.

Kosmosa kuģa nolaišanās iezīmēs nākamās misijas fāzes sākumu, zinātniekiem gatavojoties izpētīt asteroīda materiālu. Pētnieki savāks augsnes un ūdens paraugus no Jūtas tuksneša, lai nodrošinātu, ka paraugi nav piesārņoti. Galīgais mērķis ir iegūt labāku izpratni par mūsu izcelsmi un dzīvības veidošanos.

