Debesu skats: supernovas paliekas iegūst kosmiskas rokas formu

By

NASA modernais rentgenstaru kosmiskais teleskops ir uzņēmis elpu aizraujošu kosmiskā sprādziena palieku attēlu, kas rada neticamu līdzību ar skeleta roku, kas stiepjas kosmosa dziļumos. Oficiāli pazīstams kā MSH 15-52, šis debesu veidojums radās pēc milzīgas zvaigznes bojāejas, kā rezultātā radās supernovas notikums un piedzima pulsārs — blīva un ātri rotējoša zvaigžņu palieka, ko parasti dēvē par pulsējošu zvaigzni.

Pulsāriem, kas pazīstami arī kā rotējošās neitronu zvaigznes, ir neticami spēcīgi magnētiskie lauki, kas rada spēcīgas lādētu daļiņu strūklas un milzīgu vēju. Šīs parādības beidzas ar pulsāra vēja miglāja izveidi, un pats pulsārs PSR B1509-58 atrodas attēla centrā un atgādina plaukstas pamatni. Izplatot daļiņas kosmosā, pulsārs veido gaismas konfigurāciju, kas atgādina cilvēka roku, kā paskaidrots NASA paziņojumā.

Apbrīnojamais saliktais attēls, kas uzņemts ar NASA Chandra rentgenstaru kosmosa teleskopu un novatorisko kosmosa teleskopu IXPE, neticami detalizēti demonstrē MSH 15-52, atklājot struktūras, kas baismīgi atgādina cilvēka rokas sarežģītos kaulus. Pētnieki izmantoja NASA Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), kas tika palaists 2021. gada decembrī, lai pētītu MSH 15-52 aptuveni 17 dienas. Šis novērojums sniedza jaunu ieskatu pulsāra magnētiskajā laukā un tā rentgenstaru strūklu virzienā.

Proti, IXPE dati atklāja pirmo visaptverošo magnētiskā lauka karti rokas formas miglājā. Uzlādētas daļiņas, kas izstaro rentgena starus, iet pa sarežģītiem magnētiskā lauka noteiktajiem ceļiem, veidojot miglāja pamatformu — līdzīgi kā kauli veido cilvēka roku. Šī novatoriskā rentgenstaru izmantošana ir ļāvusi zinātniekiem atklāt slēptu informāciju par kosmisko skatu.

Polarizācijas līmeņi nozīmīgos MSH 15-52 apgabalos, kā liecina kosmosa teleskopa dati, tika atklāti kā ārkārtīgi augsti. Tas liecina par turbulences trūkumu šajos reģionos, kā rezultātā veidojas taisnas un konsekventas magnētiskā lauka līnijas, kas visvairāk redzamas kosmiskās rokas pirkstos un īkšķos. Un otrādi, sarežģītākas un nemierīgākas zonas nodrošina ievērojamu enerģijas palielinājumu daļiņām, kas noved pie izcilas, spilgtas rentgenstaru strūklas pie valdzinošās rokai līdzīgās struktūras “plaukstas locītavas”.

Pētījuma vadošais autors Rodžers Romani no Stenfordas universitātes pauda sajūsmu par atklājumiem, norādot, ka “IXPE dati sniedz mums pirmo magnētiskā lauka karti “rokā”. Lādētās daļiņas, kas rada rentgena starus, pārvietojas pa magnētisko lauku, nosakot miglāja pamatformu, tāpat kā kauli cilvēka rokā. Līdzautore Džozefīne Vonga, arī no Stenfordas, salīdzināja šo novatorisko rentgenstaru izmantošanu ar pazīstamo lomu kā medicīnas diagnostikas līdzekli un atzīmēja, ka tā sniedz nenovērtējamu informāciju, kas citādi paliktu slēpta.

Šis revolucionārais pētījums atklāj ļoti enerģisku daļiņu dzīves ciklu, kas ieskauj pulsārus, sniedzot būtisku ieskatu to kā daļiņu paātrinātāju lomā. MSH 16,000-15, kas atrodas pārsteidzoši 52 2001 gaismas gadu attālumā no Zemes, 23. gadā sākotnēji pamanīja NASA Čandras rentgenstaru observatorija. Ievērojamie atklājumi, ko ļāva izmantot IXPE dati, tika oficiāli dokumentēti žurnālā The Astrophysical Journal XNUMX. oktobrī.

FAQ

Kas ir MSH 15-52?

MSH 15-52 ir debesu veidojums, kas radies masīvas zvaigznes sprādzienā, kas noved pie pulsāra.

Kas ir pulsārs?

Pulsārs ir blīvs un ātri rotējošs zvaigžņu paliekas, ko sauc arī par pulsējošu zvaigzni vai rotējošu neitronu zvaigzni. Tas izstaro spēcīgus magnētiskos laukus un veido tādas struktūras kā pulsāra vēja miglāji.

Ko atklāja NASA IXPE kosmiskais teleskops?

IXPE kosmosa teleskops sniedza jaunu ieskatu pulsāra magnētiskajā laukā un tā rentgenstaru strūklu virzienos, atklājot pirmo visaptverošo magnētiskā lauka karti rokas formas miglājā.

Cik tālu ir MSH 15-52 no Zemes?

MSH 15-52 atrodas 16,000 XNUMX gaismas gadu attālumā no Zemes.