Misija New Horizons: Plutona izpēte un tālāk

2006. gadā palaists kosmosa kuģis New Horizons uzsāka vēsturisku starpplanētu misiju, lai novērotu Plutonu un tā pavadoni Charonu. Tās atklājumi apstrīdēja Starptautiskās Astronomijas savienības noteikto planētas definīciju, jo atklājās, ka Plutons ir ģeoloģiski aktīvs.

2015. gadā New Horizons sasniedza savu galamērķi pēc gravitācijas palīdzības manevra ap Jupiteru. Tas sniedza revolucionāru ieskatu Plutona un tā mēness dabā. Pēc tam kosmosa kuģis turpināja pētīt Arrokoth, Kuipera jostas objektu, kas piedāvā ieskatu mūsu Saules sistēmas veidošanās sākumposmā.

Paredzams, ka ar pietiekamu degvielas daudzumu, lai tas darbotos vismaz līdz 2030. gadam, New Horizons iziet no Kuipera jostas līdz 2028. vai 2029. gadam. Pēc 2025. gada zinātnieki plāno kosmosa kuģi pārslēgt uz pagarinātu zemas aktivitātes režīmu. Tas ļaus uzņēmumam New Horizons savākt vērtīgus heliofizikas datus no tā unikālā skatu punkta kosmosa tumšajos apgabalos.

NASA Zinātnes misijas direktorāta asociētais administrators Nikola Fokss uzsvēra šīs misijas nozīmi. Viņa norādīja: "Misijai New Horizons ir unikāla pozīcija mūsu Saules sistēmā, lai atbildētu uz svarīgiem jautājumiem par mūsu heliosfēru un sniegtu ārkārtas iespējas daudznozaru zinātnei NASA un zinātnieku aprindām."

Kosmosa kuģa ceļojums pa Kuipera joslu ir papildinājis mūsu izpratni par Saules sistēmas ārējiem reģioniem. NASA turpina meklēt potenciālos kandidātus turpmākajiem lidojumiem šajā reģionā.

New Horizons misija ir cilvēka zinātkāres un zinātniskās izpētes apliecinājums. Tas ir pavēris jaunas robežas un paplašinājis mūsu zināšanas par mūsu kosmisko apkārtni.

Avoti: NASA

Definīcijas:

Gravitācijas palīgmanevrs: Paņēmiens, ko kosmosa kuģi izmanto, lai palielinātu vai samazinātu ātrumu un mainītu orbītas trajektoriju, izmantojot debess ķermeņa gravitācijas lauku.

Kuipera josta: Saules sistēmas reģions aiz Neptūna, kas sastāv no maziem ledainiem objektiem, kas, domājams, ir paliekas no Saules sistēmas agrīnās veidošanās.

Heliofizika: Saules un tās ietekmes uz kosmosa vidi izpēte, tostarp saules vēja, magnētisko lauku un kosmisko staru mijiedarbība.

