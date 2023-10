NASA spāru misija: Saturna mēness titāna noslēpumu atklāšana

By

NASA uzsāk ārkārtēju misiju uz Saturna pavadoni Titānu, taču tas nešķērsos Mēness virsmu kā tā priekšgājēji. Tā vietā Dragonfly misija ir paredzēta, lai revolucionizētu izpēti ar kodolenerģiju darbināmu dronu, kas paredzēts, lai planētu cauri Titāna biezajai atmosfērai, aptverot milzīgus reljefus, par kuriem tradicionālie roveri nevarētu sapņot. Nesenā vēja tuneļa testēšanas kārta Langley pētniecības centrā Virdžīnijā ir devusi mums soli tuvāk Titāna debesu lieciniekiem.

Šajos revolucionārajos centienos NASA atzina nepieciešamību apstiprināt Dragonfly spēju orientēties Titāna unikālajā vidē. Ekspertu komanda veica rūpīgus vēja tuneļa testus, pārkāpjot drona dizaina un veiktspējas robežas. Simulējot dažādus lidojuma apstākļus un pakļaujot dronu Titānam līdzīgam atmosfēras spiedienam un gaisa blīvumam, NASA veiksmīgi novērtēja aerodinamisko stabilitāti un rotora veiktspēju, kas ir būtiska Dragonfly panākumiem.

Šis nākamās paaudzes drons ir inženierijas brīnums. Galīgā versija, ko paredzēts laist klajā 2027. gadā, pēc izmēra būs salīdzināma ar mazu automašīnu, ļaujot tai pārvadāt vismodernāko instrumentu komplektu, lai pētītu Titāna elpu aizraujošās īpašības. Dragonfly savu dizainu mantojis no “Zemes demonstratora drona”, kas, lai arī ir uz pusi mazāks, lepojas ar tādu pašu divu rotoru konfigurāciju, kas nodrošina uzlabotu manevrēšanas spēju un stabilitāti Titāna blīvajā atmosfērā.

Viens no Titāna valdzinošākajiem aspektiem ir tā plašās šķidruma rezervuāri, padarot to par vienīgo zināmo debess ķermeni, izņemot Zemi, kam ir šādas atšķirīgas iezīmes. Tomēr šie rezervuāri sastāv no šķidriem ogļūdeņražiem Mēness aukstās temperatūras dēļ. NASA mērķis ir atklāt šo ar prebiotisko ķīmiju bagāto ezeru noslēpumus, paverot dziļāku izpratni par dzīvības potenciālu ārpus mūsu planētas. Dragonfly spēja izpētīt Titāna vidi, paceļoties debesīs, piedāvā efektīvu un nebijušu pieeju planētu izpētei.

Plānojot Dragonfly, NASA turpina novērtēt potenciālās nesējraķetes šai vērienīgajai misijai. Lai gan nav pieņemts galīgs lēmums, SpaceX raķetes Starship panākumi var ietekmēt NASA izvēli. Lai sasniegtu Saturnian sistēmu, Dragonfly būs nepieciešama īpaši jaudīga nesējraķete. Pieņemot, ka viss noritēs saskaņā ar plānu, Dragonfly pieskarsies Titāna virsmai 2034. gadā, uzsākot savu aizraujošo ekspedīciju, kas, domājams, ilgs trīs līdz četrus gadus.

Jautājumi un atbildes:

J: Kā Dragonfly atšķiras no iepriekšējām misijām uz Titānu?

A: Dragonfly ir ar kodolenerģiju darbināms drons, kas var lidot cauri Titāna blīvajai atmosfērai, piedāvājot lielāku mobilitāti salīdzinājumā ar riteņu roveriem.

J: Kāds bija vēja tuneļa testēšanas mērķis Langley pētniecības centrā?

A: Vēja tuneļa pārbaude palīdzēja NASA novērtēt Dragonfly aerodinamisko veiktspēju dažādos lidojuma apstākļos, imitējot Titāna atmosfēru.

J: Kāpēc Titāns ir intriģējošs zinātniskās izpētes galamērķis?

A: Titāns ir vienīgais zināmais debess ķermenis, izņemot Zemi, ar šķidruma rezervuāriem uz tā virsmas, kas sniedz iespēju pētīt prebiotisko ķīmiju un, iespējams, atklāt pavedienus par dzīvības izcelsmi.

J: Kad ir paredzēts, ka Dragonfly sasniegs Titānu?

A: Ja viss notiks kā plānots, Dragonfly nolaidīsies uz Titāna 2034. gadā pēc tā palaišanas 2027. gadā.

J: Kā paredzēts, ka Dragonfly uzlabos mūsu izpratni par ārpuszemes vidi?

A: Spāres spēja lidot ļaus tai plašāk izpētīt Titāna unikālās iezīmes, ļaujot mums uzzināt vairāk par Mēness vidi, sastāvu un apdzīvojamības potenciālu.