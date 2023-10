Netveramā izpēte: NASA IXPE teleskops atklāj supernovas paliekas SN 1006 magnētiskos noslēpumus

By

NASA Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) teleskops ir atklājis slavenā supernovas paliekas SN 1006 slēptās magnētiskās īpašības, kas ir revolucionārs sasniegums. SN 6,500 atrodas apmēram 1006 gaismas gadu attālumā no Zemes Lupus zvaigznājā. ir spilgtākais reģistrētais zvaigžņu notikums cilvēces vēsturē.

Izmantojot progresīvas rentgena attēlu veidošanas metodes, IXPE ir devis astrofiziķiem vēl nebijušu iespēju ienirt mīklainajā magnētisko lauku valstībā. Dr. Ping Zhou, astrofiziķis Nanjingas Universitātē Dzjansu, Ķīnā un nesen publicētā raksta The Astrophysical Journal vadošais autors, raksturo IXPE kā spēcīgu rīku, kas atvieglo magnētisko lauku izpēti, kas kādreiz tika uztverti kā nenotverami. Izmantojot IXPE objektīvu, pētnieki ir atklājuši, ka SN 1006 magnētiskajiem laukiem piemīt turbulentas īpašības, vienlaikus saglabājot sakārtotu struktūru.

SN 1006 unikālais izskats vēl vairāk aizrauj zinātniekus, jo tas atšķiras no parastās noapaļotās formas, kas parasti tiek novērota citās supernovas paliekās. Rentgenstaru un gamma staru joslās izpaužas intriģējoša dubultā struktūra un izteiktas spilgtas malas. Pētnieki uzskata, ka šīs atšķirīgās iezīmes ir cieši saistītas ar paliekas magnētiskā lauka orientāciju. Dominējošā hipotēze paredz, ka supernovas sprādziena laikā radušies sprādziena viļņi sakrīt ar magnētisko lauku, ļaujot tiem efektīvāk paātrināt augstas enerģijas daļiņas.

Dr. Yi-Jung Yang, augstas enerģijas astrofiziķis Honkongas Universitātē un iepriekšminētā raksta līdzautors, atzīmē, ka polarizācijas īpašības, kas iegūtas no IXPE spektrāli polarimetriskās analīzes, cieši saskan ar datiem, kas iegūti no citām metodoloģijām un X- staru observatorijas. Šī ievērojamā konsekvence uzsver IXPE nelokāmo uzticamību un robustās iespējas.

Kopš nozīmīgā starta 2021. gada decembrī IXPE ir rūpīgi novērojis trīs supernovas paliekas: Cassiopeia A, Tycho un tagad SN 1006. Katrs novērojums sniedz nenovērtējamu iespēju zinātniekiem padziļināt izpratni par magnētisko lauku izcelsmi un pamatā esošajiem mehānismiem, kas ieskauj šos debess objektus. parādības.

Atklāsme, ka SN 1006 uzrāda augstāku polarizācijas pakāpi nekā pārējās divas supernovas paliekas, ir pārsteidzis pētniekus. Tomēr kopīgs pavediens saista visas trīs paliekas: to magnētiskie lauki ir vērsti uz āru no sprādziena centra. Šī kopīgā īpašība paver ceļu turpmākai supernovas intriģējošās dinamikas izpētei un uzlabo mūsu izpratni par plašo Visumu, kurā mēs dzīvojam.

Bieži uzdotie jautājumi (FAQ):

J: Kas ir SN 1006?

A: SN 1006 ir supernovas paliekas, kas atrodas aptuveni 6,500 gaismas gadu attālumā Lupus zvaigznājā. To raksturo tā unikālā struktūra, un tas ir pazīstams kā spilgtākais reģistrētais zvaigžņu notikums vēsturē.

J: Kā IXPE teleskops veicina mūsu izpratni par SN 1006?

A: IXPE teleskops ir ļāvis zinātniekiem uzņemt SN 1006 polarizētus rentgena attēlus, sniedzot vērtīgu ieskatu paliekas magnētiskajos laukos un to sarežģītajās īpašībās.

J: Kas atšķir SN 1006 no citām supernovas paliekām?

A: SN 1006 netipiskā dubultā struktūra un izteiktās spilgtās malas to atšķir no noapaļotās formas, kas parasti tiek novērota citās paliekās. Tiek uzskatīts, ka šīs īpašības ir saistītas ar tā magnētiskā lauka orientāciju.

J: Kā ir apstiprināta IXPE uzticamība?

A: IXPE polarizācijas īpašības, kas iegūtas no spektrāli polarimetriskās analīzes, ļoti labi sakrīt ar datiem, kas iegūti, izmantojot citas metodes un rentgenstaru observatorijas.

J: Kā IXPE novērojumi ietekmē mūsu izpratni par magnētiskajiem laukiem?

A: Novērojot SN 1006 un citas supernovas paliekas, IXPE uzlabo mūsu zināšanas par magnētisko lauku izcelsmi un procesiem, kas saistīti ar šīm astronomiskajām parādībām.