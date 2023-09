Līdz šim lielākais asteroīda paraugs: NASA Osiris-Rex pabeidz savu misiju

By

NASA kosmosa kuģis Osiris-Rex ir paredzēts nogādāt līdz šim lielāko asteroīda paraugu, noslēdzot septiņu gadu misiju. Svētdien kosmosa kuģis lidos gar Zemi un nometīs vismaz krūzi šķembu, ko tas sagrābis no asteroīda Bennu. Kapsulas paraugs ar izpletni ielidos Jūtas tuksnesī, kamēr mātes kuģis attālinās, lai izpētītu citu asteroīdu.

Zinātnieki plāno no Bennu iegūt apmēram pusmārciņu (250 gramus) oļu un putekļu, kas ir ievērojami vairāk nekā Japānas savāktais nelielais daudzums no diviem citiem asteroīdiem. Šie asteroīdu paraugi darbojas kā konservētas laika kapsulas, sniedzot vērtīgu ieskatu mūsu Saules sistēmas veidošanā un dzīvības izcelsmē uz Zemes.

Osiris-Rex, kas tika palaists 2016. gadā, ieradās Bennu 2018. gadā un pavadīja divus gadus, pētot asteroīdu, pirms mēģināja savākt paraugus. Paraugu savākšanas laikā kosmosa kuģis saskārās ar dažām problēmām, tostarp iestrēgušu vāku, kas lika daļai savāktā materiāla izplūst kosmosā. Tomēr atlikušie paraugi tika veiksmīgi nostiprināti kapsulā.

Tiek uzskatīts, ka 1999. gadā atklātais Bennu ir lielāka asteroīda palieka, kas sadūrās ar citu kosmosa akmeni. Tā platums ir aptuveni viena trešdaļa jūdzes, un to klāj melns, nelīdzens reljefs, kas piepildīts ar laukakmeņiem. Pētot Bennu tuvu, zinātnieki cer iegūt vērtīgu informāciju, kas varētu palīdzēt izstrādāt stratēģijas asteroīda novirzīšanai, ja tā ceļš nākotnē apdraudēs Zemi.

Osiris-Rex izlaidīs parauga kapsulu no 63,000 3 jūdžu attāluma un četras stundas vēlāk tā nolaidīsies Jūtas testu un treniņu diapazonā. Kapsula, kuras izmēri ir gandrīz 1.6 pēdas plata un 27,650 pēdas gara, nolaidīsies ar ātrumu XNUMX XNUMX jūdzes stundā, pirms izpletnis to palēninās, lai veiktu maigu nosēšanos. Kad kapsula tiks izņemta, tā tiks nogādāta NASA Džonsona kosmosa centrā Hjūstonā analīzei.

Šī misija iezīmē NASA trešo parauga atgriešanos no dziļā kosmosa, iepriekšējās misijās no asteroīdiem iegūstot saules vēja daļiņas, komētas putekļus un mikroskopiskus graudus. Aģentūra plāno publiski atklāt Bennu parauga saturu 11. oktobrī. Šoruden NASA arī uzsāks vēl divas asteroīdu misijas, vēl vairāk uzlabojot mūsu izpratni par šiem debess ķermeņiem un to nozīmi mūsu Saules sistēmas izpētē.

