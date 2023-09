NASA kosmosa kuģis Osiris-Rex nogādās līdz šim lielāko paraugu no asteroīda

By

Aizraujoši noslēdzot septiņus gadus ilgušos meklējumus, NASA kosmosa kuģis Osiris-Rex ir paredzēts svētdien lidot gar Zemi un nomest parauga kapsulu, kurā ir vismaz tase šķembu, kas savākti no asteroīda Bennu. Šis būs lielākais paraugs, kas jebkad iegūts no asteroīda, un zinātnieki plāno iegūt aptuveni pusi mārciņas (250 gramus) oļu un putekļu. Tas ir ievērojami vairāk, nekā Japāna atnesusi no diviem citiem asteroīdiem.

Tiek uzskatīts, ka 1999. gadā atklātais asteroīds Bennu ir lielāka asteroīda palieka, kas sadūrās ar citu kosmosa akmeni. Tas ir aptuveni vienu trešdaļu jūdzes plats, un tam ir melna, nelīdzena virsma, kas piepildīta ar laukakmeņiem. Zinātnieki uzskata, ka Bennu satur agrīnās Saules sistēmas paliekas, kas sniedz vērtīgu ieskatu Zemes un pašas dzīvības izcelsmē.

Osiris-Rex uzsāka savu misiju 2016. gadā un ieradās Bennu 2018. gadā. Pēc divu gadu rūpīgas asteroīda izpētes kosmosa kuģis īsi pieskārās tā virsmai un, izmantojot vakuumu, iesūca putekļus un oļus. Tomēr paraugu savācēja vāks iestrēga, izraisot dažus akmeņus, kas pazuda kosmosā. Precīzs materiāla daudzums parauga kapsulā būs zināms tikai pēc tās atvēršanas.

Parauga kapsula tiks izlaista no Osiris-Rex četras stundas pirms tās nolaišanās Jūtas tuksnesī. Pēc nolaišanās ar izpletni kapsula tiks nogādāta tīrā laboratorijā NASA Džonsona kosmosa centrā Hjūstonā, lai izvairītos no savstarpējas inficēšanās. Paraugi tiks apstrādāti īpaši rūpīgi specializētās tīrās telpās, lai novērstu jebkādu piesārņojumu. NASA plāno publiski atklāt parauga saturu 11. oktobrī.

Šī misija ir daļa no tā, ko NASA sauc par "Asteroīdu rudeni", kurā notiek vairāki ar asteroīdiem saistīti pavērsieni. Tie ietver kosmosa kuģa Psyche palaišanu, kas pētīs metāla asteroīdu, 5. oktobrī un Lucy kosmosa kuģa sastapšanos ar asteroīdu galvenajā asteroīdu joslā 1. novembrī. Šīs misijas veicinās mūsu izpratni par asteroīdiem un agrīnā Saules sistēma.

Šī ir NASA trešā parauga atgriešanās misija no dziļā kosmosa, un iepriekšējās misijās tika iegūtas saules vēja daļiņas un komētas putekļi. Japāna ir arī veiksmīgi atgriezusi paraugus no asteroīda 2010. gadā. Šie paraugi kalpo kā laika kapsulas no mūsu Saules sistēmas pirmsākumiem un sniedz vērtīgu ieskatu mūsu kosmiskajā izcelsmē.

