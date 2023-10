"Debesu simfonija": NASA Habla teleskops atklāj burvīgu zvaigžņu veidošanos Akvilā

By

NASA ir iemūžinājusi burvīgu skatu uz debesu simfoniju, kas izvēršas Visuma dzīlēs. Nesenajā Habla teleskopa platleņķa kameras 3 fotoattēlā ir redzams satriecošs zvaigžņu veidojums, ko pavada straumējoša protozvaigžņu strūkla Akvilas zvaigznājā, kas atrodas aptuveni 7,200 gaismas gadu attālumā no Zemes.

Valdzinošais skats sniedz ne tikai estētisku baudījumu, bet arī sniedz vērtīgu ieskatu jonizācijas apjomā strūklās, kas izplūst no protozvaigznes. Jonizācija notiek, kad atomi un molekulas iegūst elektrisko lādiņu to vidē esošās intensīvās enerģijas dēļ, izraisot elektronu zudumu.

Šajā debesu teātrī protozvaigžņu strūklas ieņem galveno vietu, izlaižot kolimētus matērijas starus no jaunām zvaigznēm, kas pazīstamas kā protozvaigznes. “Saplūstošas ​​galaktikas”: NASA Habla teleskops kopīgo valdzinošu attēlu no divām saplūstošām galaktikām, kas atrodas 350 miljonu gaismas gadu attālumā no Zemes. Parādot kolimāciju, matērija tiek izstumta paralēlā virzienā, veidojot kolonnai līdzīgu formu, kas hipnotizē gan novērotājus, gan zinātniekus.

Šī ievērojamā fotogrāfija kalpo kā apliecinājums Visuma skaistumam un varenībai. Pētot šādus zvaigžņu veidojumus, astronomi var atšķetināt sarežģītos procesus, kas notiek protozvaigžņu strūklās, izgaismojot mehānismus, kas virza zvaigžņu dzimšanu un attīstību.

Jautājumi un atbildes:

J: Kas ir protozvaigžņu strūkla?

A: Protozvaigžņu strūkla ir kolimēts matērijas stars, kas izmests no jaunas zvaigznes, ko sauc par protozvaigzni.

J: Ko nozīmē jonizācija?

A: Jonizācija attiecas uz procesu, kurā atomi un molekulas iegūst elektrisko lādiņu augstas enerģijas vides dēļ, kurā tie atrodas, kā rezultātā tiek zaudēti elektroni.

J: Cik tālu atrodas zvaigžņu veidošanās Akvilā?

A: Zvaigžņu veidojums atrodas aptuveni 7,200 gaismas gadu attālumā no Zemes.