NASA izdod detalizētus Jupitera mēness Io attēlus un atklāj jaunu iezīmi Jupitera atmosfērā

NASA ir atklājusi detalizētus Io attēlus, kas ir viens no aptuveni 90 Jupitera pavadoņiem, ko nesenā pārlidojuma laikā fiksējusi zonde Juno. Io ir pazīstama kā Saules sistēmas vulkāniski aktīvākā pasaule, kuras virsmu klāj simtiem vulkānu. Šos vulkāna izvirdumus var novērot no Zemes, izmantojot lielus teleskopus, un uz Mēness virsmas ir pat izkausētas silikāta lavas ezeri.

Juno zondes attēli parāda Io virpuļojošo virsmu, kas izcelta ar lieliem kausēta sarkana plankumiem. Io piedzīvo gravitācijas virves vilkšanu starp Jupiteru un diviem citiem tā pavadoņiem — Eiropu un Ganimēdu, kā rezultātā notiek nepārtraukta stiepšanās un saspiešana. Tiek uzskatīts, ka šīs darbības ir saistītas ar biežiem izvirdumiem no vairākiem vulkāniem. Decembrī Juno atgriezīsies, lai novērotu Io tuvāk, tikai 1,500 kilometrus virs tās virsmas.

Papildus Io attēliem NASA ir veikusi revolucionāru atklājumu par Jupitera atmosfēru. Izmantojot Džeimsa Veba teleskopa NIRCam datus, pētnieki identificēja ātrgaitas strūklas plūsmu, kas stiepjas vairāk nekā 4,800 kilometrus tieši virs Jupitera ekvatora. Šī strūklas straume pārvietojas ar iespaidīgu ātrumu 515 kilometri stundā, kas ir divreiz lielāks nekā 5. kategorijas viesuļvētras ilgstošais vējš uz Zemes. Šis atradums, kas atrodas planētas zemākajā stratosfērā, atklāj Jupitera atmosfēras nemierīgo raksturu.

Jupitera attēli atšķiras no pazīstamajiem tumši oranžajiem un krēmkrāsas toņiem. Šie attēli tika uzņemti, izmantojot NIRCam un Mid-InfraRed instrumentu, tverot infrasarkano staru viļņu garumus no 0.6 līdz 28 mikroniem. Bloķējot spilgtākā objekta gaismu, astronomi varēja tvert blāvākos objektus ap to. Katrs attēls tika uzņemts, izmantojot dažādus filtrus, lai uztvertu dažādus viļņu garumus, un šo attēlu slāņi tika apvienoti, lai izveidotu galīgo krāsaino attēlu.

Šajos attēlos spilgti baltie plankumi un svītras attēlo kondensētu konvektīvu vētru augstkalnu mākoņu virsotnes, savukārt sarkanās daļas attēlo polārblāzmas, kas stiepjas virs planētas ziemeļu un dienvidu poliem.

Avoti:

- NASA (avota raksts)

– Basku zemes universitāte Bilbao, Spānijā (Ricardo Hueso, atklājumu vadošais autors)