NASA kosmosa kuģis nogādās līdz šim lielāko asteroīda paraugu

By

NASA kosmosa kuģis OSIRIS-REx ir paredzēts, lai svētdien uz Zemi nogādātu lielāko paraugu, kas jebkad savākts no asteroīda. Pēc septiņus gadus ilgas misijas kosmosa kuģis nometīs vismaz krūzi gruvešu, ko tas sagrāba no asteroīda Bennu. Paredzams, ka šis paraugs svērs aptuveni 250 g (0.5 mārciņas) oļu un putekļu, kas ir ievērojami vairāk nekā aptuveni tējkarote, ko Japāna atveda no diviem citiem asteroīdiem.

Šī piegāde ir nozīmīgs pavērsiens kosmosa izpētē, jo neviena cita valsts nav veiksmīgi izguvusi asteroīdu gabalus. Šīs saglabātās laika kapsulas no agrīnās Saules sistēmas glabā vērtīgu informāciju par Zemes un dzīvības izcelsmi. Pētot šos asteroīdu paraugus, zinātnieku mērķis ir gūt ieskatu procesos, kas noveda pie mūsu planētas veidošanās.

Kosmosa kuģis OSIRIS-REx sāka savu 1 miljardu dolāru misiju 2016. gadā un sasniedza Bennu 2018. gadā. Tas pavadīja divus gadus, lidojot apkārt asteroīdam, meklējot labāko vietu paraugu savākšanai. 2020. gadā kosmosa kuģis veiksmīgi pieskārās Bennu virsmai un izmantoja vakuumu, lai uzsūktu putekļus un oļus. Daļa materiāla izkļuva kosmosā iestrēgušā vāka dēļ, bet pārējie paraugi tika nostiprināti kapsulā.

1999. gadā atklātais Bennu ir aptuveni puskilometru plats, un tiek uzskatīts, ka tā ir daudz lielāka asteroīda palieka. Tās nelīdzenā melnā virsma ir klāta ar laukakmeņiem, un zinātnieki uzskata, ka tajā ir paliekas no Saules sistēmas veidošanās pirms 4.5 miljardiem gadu. Tas arī rada potenciālus draudus Zemei, jo tas var pietuvoties pietiekami tuvu, lai 2182. gadā sadurtos ar mūsu planētu. Bennu izpēte veicinās mūsu izpratni par iespējamām metodēm, kā vajadzības gadījumā novirzīt šādus asteroīdus.

Pēc tās ierašanās parauga kapsula tiks izlaista no kosmosa kuģa OSIRIS-REx un ar izpletni nonāks Jūtas tuksnesī. Pēc tam tas tiks nogādāts NASA Džonsona kosmosa centrā Hjūstonā analīzei. Paraugi tiks apstrādāti saskaņā ar stingriem protokoliem, lai izvairītos no piesārņojuma, un tie tiks pētīti centra laboratorijā.

Papildus OSIRIS-REx misijai NASA veic vēl divas asteroīdu misijas. Šīs misijas, Psihe un Lūsija, veicinās mūsu izpratni par asteroīdu veidošanos un sastāvu. NASA spēja izgūt un pētīt šos vērtīgos asteroīdu paraugus ļauj mums atklāt mūsu Saules sistēmas noslēpumus un dzīvības izcelsmi uz Zemes.

(Avoti: NASA, ABC News)