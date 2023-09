NASA Perseverance Rover veiksmīgi ražo skābekli uz Marsa

NASA Perseverance rover ir paveicis savu misiju radīt skābekli uz Marsa, izmantojot eksperimentu, ko sauc par Marsa skābekļa in-Situ resursu izmantošanas eksperimentu (MOXIE). Šī veiksmīgā demonstrācija varētu pavērt ceļu nākamajiem astronautiem ilgtspējīgam elpojama gaisa avotam un pat ražot raķešu degvielu, lai atgrieztos uz Zemi.

Viens no izaicinājumiem, ar ko saskaras astronauti uz Marsa, ir elpojama gaisa trūkums. Atšķirībā no Zemes, kuras atmosfērā ir aptuveni 21 procents skābekļa, Marsā ir mazāk nekā viens procents skābekļa, un tas lielākoties sastāv no oglekļa dioksīda. MOXIE, mikroviļņu izmēra instruments uz Perseverance rover klāja, izmanto elektrolizatoru, lai iegūtu skābekli no Marsa atmosfēras, sadalot oglekļa dioksīda daļiņas. Tā rezultātā rodas tīrs skābeklis un atkritumi, piemēram, oglekļa monoksīds.

Kopš 2021. gadā, kad roveris nolaidās Jezero krāterī uz Marsa, MOXIE ir periodiski veicis eksperimentus, un pēdējais brauciens tika pabeigts pagājušajā mēnesī. Tas spēja ražot skābekli ar ātrumu aptuveni 12 grami stundā, kopumā uzkrājot 122 gramus. Šis daudzums, kas ir līdzvērtīgs tam, ko mazs suns elpo 10 stundu laikā, pārsniedza zinātnieku sākotnējās cerības, un tā tīrība bija vismaz 98 procenti.

MOXIE radītais skābeklis ne tikai piedāvā elpojama gaisa potenciālu, bet arī var būt būtiska sastāvdaļa raķešu degvielas ražošanā. Bez šīs degvielas astronauti būtu iestrēguši uz Marsa vai būtu atkarīgi no piegādes misijām no Zemes. NASA lēš, ka nākamajiem astronautiem būs vajadzīgas aptuveni 25 līdz 30 tonnas skābekļa, lai radītu nepieciešamo degvielu atpakaļceļam.

NASA panākumi ar MOXIE parāda iespējamību iegūt skābekli no Marsa atmosfēras un uzsver, cik svarīgi ir izstrādāt tehnoloģijas, kas izmanto resursus uz citām planētām. Ilgtermiņa Mēness klātbūtnes izveide, Mēness ekonomikas veidošana un galu galā cilvēku izpētes kampaņas uzsākšana uz Marsu ir atkarīga no šādu tehnoloģiju izstrādes un testēšanas.

Šis Perseverance rovera sasniegums iezīmē nozīmīgu pavērsienu cilvēces kosmosa izpētes un kolonizācijas meklējumos. Tā kā uz Marsa ir iespējams ražot skābekli un raķešu degvielu, sapnis par pastāvīgu cilvēka klātbūtni Saules sistēmā ir tuvāk tam, lai kļūtu par realitāti.

