NASA prognozē asteroīda Bennu trieciena iespējamību Zemei, potenciāli ietekmējot Teksasas apgabalu

By

NASA zinātnieki pauduši bažas par iespējamību, ka asteroīds Bennu nākotnē varētu sadurties ar Zemi, radot potenciālus draudus Teksasas lieluma teritorijai. Bennu ir Zemei tuvs objekts (NEO), kas iet garām planētai aptuveni reizi sešos gados un ir novērots kopš tā atklāšanas 1999. gada septembrī.

Pēc ekspertu domām, pastāv iespēja, ka Bennu varētu iziet cauri "gravitācijas atslēgas caurumam", mainot tā trajektoriju un nostādot to sadursmes kursā ar Zemi 2182. gadā. Nesen veikts pētījums, ko veica OSIRIS-REx zinātnes komanda, liecina, ka Bennu ir 0.037% iespēja (1 no 2,700) trāpīt Zemei atkarībā no nākamā pārlidojuma 2135. gadā.

Bennu asteroīda masa un izmēri ir ievērojami mazāki, salīdzinot ar asteroīdu, kas izraisīja dinozauru izmiršanu pirms 66 miljoniem gadu. Bennu platums ir tikai viena trešdaļa jūdzes, kas ir aptuveni trīs pilsētas kvartālu lielums. Neskatoties uz tā mazāko izmēru, Bennu trieciens uz Zemi atbrīvotu enerģiju, kas līdzvērtīga 1,200 megatonnām, kas ir 24 reizes jaudīgāka par jebkuru cilvēka radītu kodolieroci.

Deivids Farnokija, pētījuma vadītājs no Zemei tuvo objektu pētījumu centra, ir komentējis asteroīda trajektorijas aprēķinu precizitāti. OSIRIS-REx dati ir snieguši precīzāku informāciju, ļaujot zinātniekiem pārbaudīt savu modeļu robežas un precīzi paredzēt Bennu turpmāko trajektoriju līdz 2135. gadam.

Lai gan Bennu sadursmes ar Zemi iespēja tiek uzskatīta par zemu, pastāvīga asteroīda uzraudzība un turpmāka izpēte būs būtiska, lai nodrošinātu labāku izpratni par tā turpmāko ceļu. Pateicoties tehnoloģiju attīstībai un vairāk pētījumu, zinātnieki cer izstrādāt stratēģijas, lai mazinātu iespējamo asteroīdu ietekmi un aizsargātu mūsu planētu nākotnē.

Avoti:

– Nosaukums: NASA prognozē iespēju, ka asteroīds Bennu ietekmēs Zemi, Teksasas apgabala lielums

– Avots: WTAJ

– Autori: Nav izpausts

– Publicēšanas datums: nav izpausts