Vai Indijas Aditya-L1 Saules misija ir apdraudēta?

By

Kopsavilkums: NASA Parker Solar Probe nesen saskārās ar vienu no visspēcīgākajām saules vētrām, kas jebkad reģistrētas. Tas ir radījis bažas par Indijas pirmās saules misijas Aditya-L1 drošību. Tomēr eksperti uzskata, ka Aditya-L1 šādas vētras diez vai skars tā attāluma no saules un tā konstrukcijā veikto aizsardzības pasākumu dēļ.

Indijas kosmosa aģentūra ISRO 1. gada 2. septembrī veiksmīgi uzsāka Saules misiju Aditya-L2023. Kosmosa kuģis ir ceļā uz galamērķi Lagranžas 1 punktu, kur tas vēros sauli. NASA nesenajā emuāra ierakstā tika uzsvērta Parker Solar Probe sastapšanās ar spēcīgu koronālās masas izmešanu (CME) jeb saules vētru. Lai gan tas rada jautājumus par iespējamo apdraudējumu Aditya-L1, eksperti joprojām ir optimistiski par tā drošību.

Parker Solar Probe tikšanās ar CME bija nozīmīgs notikums NASA, sniedzot vērtīgus datus zinātnieku aprindām. Tomēr attālums starp Aditya-L1 un sauli, kas ir tikai 1.5 miljoni kilometru salīdzinājumā ar Parker Solar Probe 6.9 ​​miljoniem kilometru, ievērojami samazina risku. Turklāt Aditya-L1 ir konstruēts, izmantojot īpašus sakausējumus un materiālus, lai pasargātu to no dažādām briesmām, tostarp no CME mākoņiem.

CME ir milzīgi izvirdumi no saules ārējās atmosfēras, kas var izjaukt laikapstākļus kosmosā, ietekmējot satelītus, sakaru sistēmas, navigācijas metodes un pat izraisot elektrotīkla pārtraukumus uz Zemes. Nesenā CME putekļu daļiņas pārvietoja līdz sešiem miljoniem kilometru attālumā no saules. Neskatoties uz šo potenciālo apdraudējumu, eksperti uzskata, ka Aditya-L1 dizains un attālums nodrošinās tā izdzīvošanu.

Noslēgumā jāsaka, ka, lai gan Parker Solar Probe saskārās ar spēcīgu saules vētru, Aditya-L1 saules misija netiek uzskatīta par tūlītēju apdraudējumu. Ņemot vērā kosmosa kuģa moderno konstrukciju un attālumu no saules, tas izturēs visus iespējamos CME un turpinās savu misiju, lai novērotu sauli.

Avoti:

- NASA Parker saules zonde

- Indijas Kosmosa pētniecības organizācija (ISRO)