New Horizons un Habla teleskops sadarbojas, lai novērotu Urānu un Neptūnu

Kosmosa kuģis New Horizons, kas slavens ar Plutona aplidošanu 2015. gadā, uzsāk jaunu Urāna un Neptūna novērošanas misiju. Šīs divas tālās planētas ir vismazāk apmeklētās mūsu Saules sistēmā un sniedz zinātniekiem unikālu iespēju iegūt par tām vairāk informācijas. Lai palīdzētu šajos centienos, NASA sazinās ar astronomiem amatieriem, lai viņi iesniegtu savus novērojumus par Urānu un Neptūnu.

Tikai Voyager 2 pagātnē ir īsi apmeklējis Urānu un Neptūnu, tāpēc mūsu rīcībā esošā informācija par šīm planētām ir ierobežota. Tomēr New Horizons sniedz atpakaļskatu uz planētām no tās pozīcijas Kuipera joslā, kur dzīvo Plutons. Habla kosmiskais teleskops novēros planētu apgaismotās malas, savukārt New Horizons uzņems fotoattēlus ar to tumšajām pusēm ar Sauli tālumā.

Amatieru novērojumiem ir izšķiroša nozīme, veidojot pilnīgu planētu priekšstatu, jo tie var izsekot tādām īpašībām kā spilgtas iezīmes Urāna un Neptūna atmosfērā. Tā kā New Horizons un Habla novērošanas laiks ir ierobežots, amatieru dati var turpināt uzlabot mūsu izpratni par šīm tālajām pasaulēm.

Lai sniegtu ieguldījumu, astronomi amatieri var publicēt savus Urāna un Neptūna attēlus tiešsaistē, izmantojot tēmturi #NHIceGiants vietnē X (iepriekš zināms kā Twitter) vai Facebook. Alternatīvi, attēlus var iesniegt tiešsaistē ar atbilstošu informāciju, piemēram, datumu, laiku un izmantoto filtra joslas caurlaidi.

Urāns un Neptūns pašlaik ir redzami lielāko nakts daļu, un Urāns paceļas un riet vēlāk nekā Neptūns. Urānu var atrast Auna zvaigznājā starp Jupiteru un Pleiādēm, savukārt Neptūns atrodas Zivju dienvidrietumos. Šo attālo planētu novērošana prasa pacietību un laba izmēra teleskopu, taču pūles ir tā vērtas, lai papildinātu mūsu zināšanas par Saules sistēmas attālākajām pasaulēm.

