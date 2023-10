NASA uzsāk 1 miljarda ASV dolāru kosmosa velkoņa dizaina priekšlikumu meklēšanu

NASA ir uzsākusi dizaina priekšlikumu meklēšanu kosmosa velkonim, kas būs atbildīgs par novecojošās Starptautiskās kosmosa stacijas (SKS) izņemšanu no orbītas. Kosmosa kuģis, oficiāli pazīstams kā US Deorbit Vehicle, koncentrēsies uz pēdējo deorbīta darbību, kas droši izvedīs SKS no orbītas virs okeāna, prom no apdzīvotām vietām. Tiek lēsts, ka kosmosa kuģa izmaksas ir aptuveni 1 miljards dolāru.

Lēmums turpināt izmantot ASV Deorbit Vehicle tika pieņemts pēc tam, kad NASA un tās partneri veica pārskatus, kas norādīja, ka jauns kosmosa kuģa risinājums nodrošinātu spēcīgākas iespējas atbildīgam deorbītam. Arī Krievijas kosmosa kuģis tika uzskatīts par šo lomu agrāk.

Kosmosa velkoņa dizaina priekšlikumi var būt jauni esošu kosmosa kuģu projekti vai modifikācijas. Ieinteresētajiem nozares pārstāvjiem savus priekšlikumus var iesniegt līdz 17.novembrim. Lai turpinātu deorbīta apdegumu, kosmosa kuģim būs jādarbojas savā pirmajā lidojumā, un tam ir jābūt redundances un anomāliju atjaunošanas iespējām.

Tomēr paies vairāki gadi, pirms kosmosa velkonis sāks darboties ISS deorbītā. NASA un trīs citas kosmosa aģentūras plāno ISS izmantot vēl aptuveni septiņus gadus. Turklāt NASA vēlas izmantot komerciālas kosmosa stacijas, lai tās veiktu zemo orbītu.

Avots: NASA

Definīcijas:

Deorbīts: Kosmosa kuģa vai objekta droša izcelšana no orbītas un atgriešana uz Zemi.

Kosmosa velkonis: kosmosa kuģis, kas paredzēts citu kosmosa kuģu vai objektu manevrēšanai un pārvadāšanai kosmosā.

