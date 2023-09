Starptautiskās kosmosa stacijas nākotne: NASA ierosina ASV Deorbit transportlīdzekli

By

NASA ir paziņojusi par plāniem līdz desmitgades beigām pārtraukt Starptautisko kosmosa staciju (SKS). Kā daļu no stacijas plānotās izbeigšanas, NASA ir ierosinājusi izstrādāt US Deorbit Vehicle (USDV), kosmosa kuģi, kas paredzēts, lai droši deorbitētu no SKS. SKS, piecu kosmosa aģentūru kopuzņēmums, darbojas kopš 1998. gada, un ir paredzēts, ka tā turpināsies līdz 2030. gadam, Krievijai apņemoties vismaz līdz 2028. gadam.

Par SKS drošu deorbītu ir kopīgi atbildīgas visas piecas kosmosa aģentūras ar mērķi izvairīties no apdzīvotām vietām. Gatavojoties ISS aiziešanai pensijā, NASA cenšas pārcelt savas darbības zemā Zemes orbītā uz komerciāli piederošām un pārvaldītām platformām. Šīs maiņas mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu piekļuvi un klātbūtni kosmosā pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un starptautiskai sadarbībai.

Iepriekšējās stratēģijas ISS deorbitēšanai bija saistītas ar vairāku Roscosmos Progress kosmosa kuģu izmantošanu. Tomēr nesenie novērtējumi ir likuši NASA ierosināt jauna kosmosa kuģa USDV izstrādi, kas nodrošinātu spēcīgākas iespējas atbildīgam deorbītam. USDV koncentrēsies uz galīgo deorbīta darbību un var būt vai nu jauns kosmosa kuģa dizains, vai esošā kosmosa kuģa modifikācija. Tas tiks izstrādāts tā, lai tas darbotos pirmajā lidojumā, un tam būs pietiekama dublēšanas un anomāliju atjaunošanas spēja, lai veiktu kritisko deorbīta apdegumu.

USDV izstrāde būs sarežģīts un laikietilpīgs darbs, kas prasīs vairākus gadus ilgas izstrādes, testēšanas un sertifikācijas. Tomēr šis ierosinātais kosmosa kuģis atspoguļo ievērojamas izmaiņas NASA pieejā ISS deorbitēšanai un nodrošina drošu un kontrolētu kosmosa stacijas ekspluatācijas pārtraukšanu.

