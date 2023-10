NASA 16. gadskārtējais fon Brauna kosmosa izpētes simpozijs, lai koncentrētos uz kosmosa zinātnes un izpētes attīstību

By

NASA aicina mediju pārstāvjus apmeklēt 16. ikgadējo fon Brauna kosmosa izpētes simpoziju, kas notiks no trešdienas līdz piektdienai, no 25. līdz 27. oktobrim, Alabamas Universitātē Hantsvilā. Šī gada tēma ir “Kosmosa virzība uz priekšu: no LEO līdz Mēness un tālāk”, un simpozijā uzstāsies valdības, nozares un akadēmisko aprindu pārstāvji, kuri apspriedīs jaunākos notikumus, nākotnes iespējas un izaicinājumus kosmosa zinātnē un izpētē.

NASA dalībnieku vidū administrators Bils Nelsons teiks piezīmes apbalvošanas pusdienu laikā 25. oktobrī. Pusdienu laikā notiks arī diskusija par cilvēku nosēšanās sistēmām. Plašsaziņas līdzekļi, kas vēlas runāt ar administratoru Nelsonu, var sazināties ar Džekiju Makginessu pa e-pastu [email protected]. Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas vēlas piedalīties simpozijā, jāsazinās ar Amerikas Astronautikas biedrības izpilddirektoru Džimu Veidu pa tālruni [email protected] vai 703-866-0021, lai iegūtu akreditācijas datus.

Pasākums sāksies ar NASA Māršala kosmosa lidojumu centra direktora pienākumu izpildītāja Džozefa Pelfrija ievadvārdu, kurš trešdienas rītā vadīs arī Artemīdas paneli. Citi runātāji no Māršala kosmosa lidojumu centra ir Šeins Kanerdejs, kosmosa inženieris; Džons Honeyctt, Kosmosa palaišanas sistēmu programmas vadītājs; Dayna Ise, Zinātnes un tehnoloģiju biroja vadītāja vietniece; Mallory James, kosmosa inženieris; Mary Beth Koelbl, Inženierzinātņu direktorāta direktore; Džeisons Tērpins, Propulsion vecākais tehniskais vadītājs; un Liza Vatsone-Morgana, Cilvēku nosēšanās sistēmas programmas vadītāja.

Lai iegūtu plašāku informāciju par simpoziju un pilnu programmu, lūdzu, apmeklējiet vietni astronautical.org/events/vbs.

Avoti: NASA PR Newswire