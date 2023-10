NASA atliek Psyche Asteroīdu misijas uzsākšanu, lai atjauninātu dzinēja konfigurāciju

By

NASA paziņojusi, ka par nedēļu atliek savas asteroīda misijas Psyche palaišanu, lai atjauninātu kosmosa kuģa dzinēju konfigurāciju. Palaišana, kas sākotnēji bija paredzēta 5. oktobrī, tagad ir pārcelta uz 12. oktobri. Kosmosa kuģis tiks palaists uz raķetes Falcon Heavy no Kenedija kosmosa centra palaišanas kompleksa 39A.

Aizkave ir nepieciešama, lai dotu inženieriem vairāk laika pārbaudīt parametrus, ko izmanto slāpekļa aukstās gāzes dzinējiem, kas orientē kosmosa kuģi. Šie parametri bija jāmaina pēc tam, kad tika konstatēts, ka dzinēji darbosies siltākā temperatūrā, nekā sākotnēji prognozēts. Nodrošināt, ka dzinēji darbojas temperatūras robežās, ir svarīgi vienību ilgtermiņa veselībai.

Reaktīvās dzinējspēka laboratorijas direktore Lorija Lešina norādīja, ka, lai gan dzinēji nav galvenā dzinējspēka sistēma, tie joprojām ir ļoti svarīgi, īpaši tūlīt pēc palaišanas. Komanda ir pārliecināta, ka spēs novērst šīs bažas un turpināt palaišanu.

Kavēšanās samazinās misijas Psyche palaišanas periodu no trim nedēļām līdz divām nedēļām. Kosmosa kuģim būs ikdienas palaišanas iespējas no 12. līdz 25. oktobrim. Misijas mērķis ir izpētīt galveno jostas asteroīdu Psyche, kas galvenokārt ir izgatavots no metāla. Kosmosa kuģis divus gadus pavadīs virknē pakāpeniski zemāku orbītu ap asteroīdu, lai pētītu tā struktūru un sastāvu.

Palaišanas kavēšanās ir izraisījusi misijas izmaksu pieaugumu no nedaudz mazāk nekā USD 1 miljarda līdz USD 1.2 miljardiem. Turklāt kosmosa kuģa ierašanās asteroīdā ir atlikta no 2026. gada uz 2029. gadu.

Neskatoties uz kavēšanos, Psihe misija ir klasificēta kā “izņēmuma” darbība, kas nozīmē, ka to varēs turpināt pat tad, ja valdība tiks slēgta. Slēgšanas iespējamība pieaug, jo Pārstāvju palātai un Senātam vēl nav jāpieņem pastāvīga rezolūcija par valdības pagaidu finansēšanu.

Avoti: NASA