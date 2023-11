NASA attēlveidošanas rentgenstaru polarimetrijas pētnieks atklāj "spoku kosmisko roku"

By

Kosmosa noslēpumi turpina mūs pārsteigt, pat ja mēs atklājam arvien vairāk noslēpumu. Kosmosa aģentūras, piemēram, NASA, ir veltītas plašā nezināmā izpētei, un 2021. gadā tās uzsāka Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) — kosmosa observatoriju, kas paredzēta kosmisko rentgenstaru polarizācijas mērīšanai. Savas misijas ietvaros IXPE nesen veica intriģējošu atklājumu – satriecošu pulsāra vēja miglāju, kam ir pārsteidzoša līdzība ar kaulainu cilvēka roku.

Nosaukts par MSH 15-52, NASA to ir trāpīgi nodēvējis par "spoku kosmisko roku". Šo ēterisko struktūru pirmo reizi novēroja NASA Čandras rentgenstaru observatorija 2001. gadā, atklājot, ka pulsāra vēja miglājs, kas pavada pulsāru PSR B1509-58, atgādina cilvēka roku. Tagad IXPE ir vēl tuvāk apskatījis MSH 15-52, pavadot rekordlielas 17 dienas, lai to novērotu, padarot to par ilgāko viena objekta novērojumu kopš tā palaišanas.

IXPE apkopotie dati ir nodrošinājuši pētniekiem pirmo magnētiskā lauka karti "rokā". Kad uzlādētas daļiņas pārvietojas pa magnētisko lauku, tās nosaka miglāja formu, līdzīgi kā cilvēka rokas kauli. "IXPE dati sniedz mums pirmo rokas magnētiskā lauka karti," sacīja pētījuma vadītājs Rodžers Romani no Stenfordas universitātes.

Viens ievērojams novērojumu atklājums ir nemainīgi augsts polarizācijas līmenis lielos MSH 15-52 reģionos. Polarizācijas apjoms sasniedza maksimālo līmeni, kas paredzēts teorētiskajos aprēķinos, norādot uz ārkārtīgi taisna un vienmērīga magnētiskā lauka klātbūtni. Šajos pulsāra vēja miglāja reģionos ir neliela turbulence, kas ir aizraujoša īpašība, kas rada jaunus jautājumus par mehānismiem, kas darbojas.

Šis atklājums parāda rentgenstaru izpētes daudzpusīgo raksturu. Lai gan rentgenstari galvenokārt ir pazīstami ar savu medicīnisko pielietojumu, to izmantošana kosmosa izpētē atklāj slēptos Visuma aspektus, kas ļauj dziļāk izprast kosmiskās parādības.

Jautājumi un atbildes:

J: Ko atklāja Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE)?

A: IXPE 15 dienu novērojumu laikā atklāja pulsāra vēja miglāju, kas atgādina kaulainu cilvēka roku un kuru nosauca par MSH 52-17.

J: Kāda ir magnētiskā lauka nozīme miglājā?

A: Magnētiskais lauks nosaka miglāja formu, līdzīgi kā cilvēka rokas kauli.

J: Par ko liecina rentgenstaru polarizētais raksturs miglājā?

A: Augsta polarizācija liecina par taisna un vienmērīga magnētiskā lauka klātbūtni ar minimālu turbulenci.

J: Kā rentgenstaru izmantošana kosmosa izpētē atšķiras no to izmantošanas medicīnā?

A: Rentgenstari kosmosa izpētē atklāj slēptu informāciju par Visumu, kas citādi nav redzama.