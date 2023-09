Astronauts Frenks Rubio gatavojas atgriezties uz Zemes pēc rekorda kosmosa misijas

By

NASA astronauts Frenks Rubio, kuram pieder ASV rekords par ilgāko nepārtraukto kosmosā pavadīto laiku, ir paredzēts atgriezties uz Zemes 27. septembrī, noslēdzot misiju, kas ilga vairāk nekā gadu Starptautiskajā kosmosa stacijā (SKS). Rubio kopā ar diviem Krievijas kosmonautiem Sergeju Prokopjevu un Dmitriju Peteļinu sākotnēji bija iestrēguši zemās Zemes orbītā dzesēšanas šķidruma noplūdes dēļ viņu plānotajā braucienā uz mājām, 2022. gada decembrī kosmosa stacijā pieslēgtā Sojuz kapsulā.

Lai risinātu šo problēmu, gan NASA, gan Krievijas kosmosa aģentūra Roscosmos pagarināja apkalpes ekspedīciju par papildu sešiem mēnešiem. Viņi konstatēja, ka noplūdes kapsula nebija piemērota, lai nogādātu apkalpi mājās, jo tā radīja pārkaršanas risku, atkārtoti iekļūstot Zemes atmosfērā. Rezultātā apkalpe atgriezīsies uz Zemes rezerves Sojuz kapsulā, kas tika nosūtīta tukša.

Visas savas paplašinātās kosmosa misijas laikā Rubio uzturēja regulārus kontaktus ar ģimeni un paļāvās uz savu apkalpi, lai saņemtu atbalstu. Viņš uzsvēra, cik svarīgi ir atrast līdzsvaru starp darbu un atpūtu, lai saglabātu savu garīgo veselību. Rubio misija, kas kosmosā pavadīja 371 dienu pēc kārtas, pārspēja iepriekšējo ASV rekordu, ko 2021. gadā uzstādīja astronauts Marks Vande Hei.

Neskatoties uz notiekošo Krievijas-Ukrainas karu un ģeopolitisko spriedzi, NASA un Roscosmos ir turpinājuši sadarbību SKS. Apkalpe labi uztvēra ziņas par savu paplašināto misiju, un NASA kosmosa stacijas programmas vadītājs Džoels Montalbano jokojot minēja iespēju lidot ar saldējumu kā atlīdzību.

Medicīnas ārsts Rubio pauda, ​​ka nebūtu pieņēmis misiju, ja būtu zinājis, ka tā viņu atturēs no ģimenes vairāk nekā gadu. Tomēr viņš maksimāli izmantoja savu laiku kosmosā, veicot sadegšanas izpēti, piedaloties cilvēku veselības pētījumos un rūpējoties par tomātiem kosmosā sava iecienītākā zinātniskā eksperimenta ietvaros.

Lai redzētu Rubio aiziešanu no kosmosa stacijas, skatītāji var noklausīties NASA TV aģentūras tīmekļa vietnē 27. septembrī. Plānots, ka kuģis atstās savu kosmosa stacijas doku pulksten 3:51 pēc ET laika, un nosēšanās sāksies pulksten 6:XNUMX ET. .

