Zinātnieki atklāj, kā Zemes dārgmetāli paliek tuvu virsmai

By

Zinātnieki ir atklājuši iemeslu, kāpēc dārgmetāli, piemēram, zelts, platīns un pallādijs, atrodas netālu no Zemes virsmas, lai gan to blīvums liecina, ka tiem vajadzēja nogrimt līdz kodolam. Pētnieki ir atklājuši, ka šie metāli tika iesprostoti daļēji izkusušajā klintī pēc tam, kad masīvi kosmosa ieži sadūrās ar Zemi. Šo dārgmetālu klātbūtne virsmas tuvumā jau sen ir mulsinājusi zinātniekus, taču tiek uzskatīts, ka tie nolaidās uz Zemes trieciena laikā ar lieliem kosmosa akmeņiem drīz pēc planētas veidošanās. Tomēr tā vietā, lai nogrimtu līdz kodolam, šie metāli izsūcas cauri mantijai un nokļuva cietā klintī, ļaujot tiem palikt tuvu virsmai.

Nesenā pētījumā zinātnieki simulēja seno ietekmi uz agrīno Zemi, lai saprastu, kāpēc šie dārgmetāli nav nogrimuši līdz kodolam. Viņi atklāja, ka, kad milzīgs kosmosa akmens, potenciāli Mēness lieluma, sadūrās ar Zemi, tas radīja izkusušu magmas okeānu, kas iekļuva mantijā. Zem šī magmas okeāna atradās daļēji izkusis, daļēji ciets iežu reģions. Metāli no triecienelementa pakāpeniski caurstrāva šo daļēji izkusušo apgabalu, sajaucoties ar apvalku. Tā vietā, lai nogrimtu tieši uz kodolu, ar metālu piesātinātā mantija sacietēja, pa ceļam notverot metāla fragmentus.

Miljardiem gadu kuļošana un konvekcija apvalkā tuvināja šos metālus garozai, padarot tos pieejamus ieguves darbībām. Šis atklājums atklāj dārgmetālu izcelsmi un pārpilnību uz Zemes, izskaidrojot, kā tie nokļuva virsmas tuvumā. Turklāt ir iespējams, ka šie ar metāliem bagātie apmetnes apgabali joprojām var būt redzami Zemes interjera seismiskajos attēlos.

Turpmākie pētījumi varētu ietvert līdzīgu ietekmi uz citām sauszemes planētām, piemēram, Marsu vai Venēru, lai saprastu, kā šis process darbosies dažādās pasaulēs. Šis pētījums sniedz vērtīgu ieskatu ģeoloģiskajos procesos, kas ir veidojuši mūsu planētu, un dārgmetālu izplatību.

Avoti:

– Proceedings of the National Academy of Sciences