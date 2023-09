Augstas enerģijas elektroni no Zemes magnētiskās astes var radīt ūdeni uz Mēness

By

Zinātnieki ir atklājuši, ka augstas enerģijas elektroni, kas atrodas plazmā, kas ieskauj Zemi, rada ūdeni uz Mēness. Šis jaunais atklājums varētu sniegt vērtīgu ieskatu par ūdens sadalījumu pa Mēness virsmu, jo īpaši pastāvīgi aizēnotos reģionos, kas nekad nesaņem saules gaismu. Izpratne par ūdens sadalījumu uz Mēness ir ļoti svarīga, lai pētītu tā attīstību un plānotu turpmākās pilotējamās misijas. Ūdeni var ievākt astronauti uzturam, un to var arī pārvērst degvielā turpmākai kosmosa izpētei.

Pētījums, ko vadīja zinātnieks Shuai Li no Havaju salu universitātes Mānoā, savieno ūdens veidošanos uz Mēness ar Zemes magnētisko burbuli, kas pazīstama kā magnetosfēra. Magnetosfēra darbojas kā vairogs, aizsargājot Zemi no lielas enerģijas daļiņām saules vējā. Kad saules vējš mijiedarbojas ar magnetosfēru, tas Zemes nakts malā izveido garu magnētisko asti, ko sauc par magnetosfēru. Šajā magnētiskajā astē lielas enerģijas elektroni un joni veido plazmas loksni.

Kad mēness riņķo ap Zemi, tas iet caur šo magnētisko asti, kas to pasargā no lādētām daļiņām, vienlaikus ļaujot gaismai sasniegt Mēness virsmu. Iepriekšējie pētījumi parādīja, ka tad, kad Mēness atrodas ārpus magnētiskās astes, to bombardē saules vējš un rodas neliels ūdens daudzums. Tomēr bija sagaidāms, ka ūdens veidošanās magnēta astes iekšpusē ievērojami samazināsies, jo nav saules vēja protonu.

Izmantojot Moon Mineralogy Mapper savāktos datus par kosmosa kuģi Chandrayaan 1, Li un viņa komanda atklāja, ka ūdens veidošanās Zemes magnētiskajā astē ir līdzīga tam, kad Mēness atrodas ārpus magnētiskās astes. Tas liecina, ka magnētiskajā astē ir papildu procesi vai ūdens avoti, kas nav tieši saistīti ar saules vēja implantāciju. Komanda atklāja, ka augstas enerģijas elektroni magnētiskajā astē rada līdzīgu efektu kā saules vēja joniem.

Šis atklājums apstiprina iepriekšējos Li pētījumus, kas liecināja, ka magnēta astes skābeklis sarūsē dzelzi Mēness polārajos reģionos. Tas uzsver dziļo saikni starp Zemi un Mēnesi. Komanda turpinās pētīt plazmas vidi ap Mēnesi un pētīt ūdens saturu Mēness polos dažādās Mēness fāzēs cauri magnetastei.

Šis pētījums ir būtisks Artemis programmas ietvaros, kuras mērķis ir līdz 2026. gadam atgriezt cilvēkus uz Mēness. Veiktie atklājumi veicinās labāku plānošanu un sagatavošanos paplašinātām misijām uz Mēness virsmu un ārpus tās.

Avots:

- Space.com (sākotnējais raksts)