Kopsavilkums: Tiek uzskatīts, ka skaļo un noslēpumaino uzplaukumu, kas šokēja Melburnas priekšpilsētas iedzīvotājus, izraisīja meteorīts, kas iekļuvis Zemes atmosfērā. Incidents, kas notika Dorenā, pamudināja daudzus vietējos iedzīvotājus uzņemt video un dalīties savā pieredzē sociālajos medijos. Lai gan daži spekulēja par astronomisku notikumu, varas iestādēm vēl nav jāsniedz komentāri par tā izcelsmi. Zinātnes eksperts Dr. Geils Isls no RMIT universitātes ierosināja, ka tas varētu būt meteors, kas varētu būt saistīts ar notiekošo Perseīdu meteoru lietu. Tomēr viņa arī minēja iespēju, ka tas ir fragments no navigācijas satelīta raķetes, kas palaista no Krievijas Pļeseckas kosmodroma. Līdzīgā incidentā augustā Viktorijas iedzīvotāji bija aculiecinieki gaismas lodei naksnīgajās debesīs un dzirdēja spēcīgu bumu, ko Austrālijas kosmosa aģentūra vēlāk apstiprināja, ka tās ir Krievijas raķetes Sojuz-2 kosmosa atlūzas.

Melburnas priekšpilsētas Dorēnas iedzīvotājus pārsteidza pēkšņa sprādzienam līdzīga skaņa, kas notika trešdien ap pulksten 9. Iedzīvotāju uzņemtajos video bija redzams gaismas uzliesmojums, kam sekoja skaļš troksnis, kas atgādina sprādzienu. Sociālo mediju platformās radās spekulācijas, iedzīvotājiem daloties pieredzē un apšaubot masveida sprādziena cēloni.

Lai gan varas iestādes vēl nav sniegušas paskaidrojumus, RMIT universitātes zinātnes eksperts Dr. Geils Isls izteicās, ka skaņa varētu būt saistīta ar meteoru, kas iekļūst Zemes atmosfērā. Viņa to saistīja ar notiekošo Perseīdu meteoru plūsmu, kas savu maksimumu sasniegs gaidāmajā nedēļas nogalē. Tomēr doktors Isls arī atzina iespēju, ka uzplaukumu varētu būt izraisījis fragments no navigācijas satelīta raķetes, kas palaista no Krievijas Pleseckas kosmodroma.

Šī nav pirmā reize, kad Viktorijā notiek šāds incidents. Iepriekšējā gadījumā augustā iedzīvotāji bija aculiecinieki gaismas bumbai, kas šķērsoja naksnīgās debesis, ko pavadīja skaļš bums. Vēlāk Austrālijas kosmosa aģentūra apstiprināja, ka notikumu izraisīja kosmosa atkritumi no Krievijas raķetes Sojuz-2, kas atkārtoti iekļuva Zemes atmosfērā.

