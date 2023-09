Parazīti kontrolē skudru uzvedību ar temperatūras slēdzi

By

Kopenhāgenas Universitātes pētnieki ir atklājuši, ka lancetveida aknu straumei, parazitāram tārpam, kas inficē skudras, ir unikāls ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, kas maina tā saimnieka uzvedību. Slēdzi aktivizē temperatūra, un parazītiskais tārps manipulē ar skudras uzvedību tikai tad, ja temperatūra ir zema. Pētījums, kas publicēts žurnālā Behavioral Ecology, atklāj sarežģītās attiecības starp parazītiem un to saimniekiem.

Parazīti, kas kontrolē un manipulē ar savu saimnieku uzvedību, dabā ir labi zināmi. Kordicepss, zombējošo parazītu sēņu ģimene, ir lielisks piemērs. Šīs sēnes inficē dažādas kukaiņu sugas, mainot to uzvedību un galu galā izraisot to vairošanos. Lancetes aknu trematodei ir līdzīga spēja manipulēt ar savu saimnieku, taču šis jaunais pētījums atklāj temperatūras nozīmi šīs uzvedības aktivizēšanā.

Kad aknu straumes inficē skudras, lielākā daļa no tām slēpjas skudras vēderā, ko aizsargā kapsula. Viena aknu putra pieķeras skudras smadzenēm, liekot skudrai saspiest apakšžokļa augšdaļu uz zāles stiebriem. Tas novieto skudru tā, lai ganībās esošie zīdītāji to varētu ēst. Aizsargājošā kapsula izšķīst jaunā saimnieka zarnās, un aknu putas nonāk aknās. Skudras smadzenēm piesaistītais spārns upurē sevi, gūstot labumu citiem parazītiem.

Izdzīvojušie aknu putraimi barojas ar saimnieka asinīm, kļūst pieauguši un dēj olas. Šīs olas izdalās ar saimnieka izkārnījumiem, ko gliemeži patērē. Gliemeži pēc tam klepo kāpuru trema kopā ar gļotām, piesaistot skudras, kas norij kāpurus, turpinot ciklu.

Iepriekšējie laboratorijas pētījumi, ko veica viens no pētniekiem Braiens Lunds Fredensborgs, bija parādījis, ka inficētās skudras karstākā temperatūrā mazāk iekodīs lapās. Lai to sīkāk izpētītu, pētnieki novēroja inficētas skudras savvaļā, vienlaikus kontrolējot temperatūru un mitrumu. Rezultāti apstiprināja laboratorijas konstatējumus, parādot, ka inficētās skudras, visticamāk, piestiprinās pie zāles asmeņu augšdaļas vēsākā temperatūrā un, paaugstinoties temperatūrai, atbrīvojas no koduma.

Izpratne par to, kā parazīti manipulē ar saviem saimniekiem, ir ļoti svarīga, lai izprastu bioloģisko daudzveidību un sarežģītās attiecības starp sugām. Šis pētījums izceļ temperatūras nozīmi šādu manipulāciju izraisīšanā un sniedz jaunu ieskatu parazitēto skudru uzvedībā to dabiskajos biotopos.

Definīcijas:

– Lancet aknu trematode: parazitārais tārps, kas inficē dažādus saimniekus, tostarp gliemežus, skudras un ganību zīdītājus.

– Parazītisms: attiecības starp diviem organismiem, kur viens gūst labumu uz otra rēķina.

– Behavioral Ecology: zinātnisks žurnāls, kas publicē pētījumus par dzīvnieku uzvedību saistībā ar to vidi.

Avots: Kopenhāgenas Universitāte