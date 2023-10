Jauns universāls dabas likums: evolūcija attiecas uz visām sarežģītajām sistēmām

Zinātnieku un filozofu komanda ir ieviesusi revolucionāru koncepciju, ko viņi sauc par "trūkstošu dabas likumu". Viņi apgalvo, ka evolūcija neaprobežojas tikai ar bioloģisko dzīvi, bet ir fundamentāls process, kas attiecas uz visām sarežģītajām sistēmām Visumā, no debess ķermeņiem līdz atomu struktūrām. Komanda ierosina “Funkcionālās informācijas palielināšanas likumu”, kurā teikts, ka jebkura sistēma, gan dzīva, gan nedzīva, attīstīsies, ja dažādas konfigurācijas tiks atlasītas, pamatojoties uz funkcionalitāti.

Pētnieki identificē trīs mainīgo sistēmu raksturīgās iezīmes: komponentu daudzveidība, izkārtojumu daudzveidība un funkciju izvēle. Viņi liek domāt, ka šīs īpašības ir kopīgas sarežģītām sistēmām, kas attīstās dažādās jomās.

Šī universālā dabas likuma atslēga slēpjas jēdzienā “funkciju atlase”. Pētnieki paplašina Darvina dabiskās atlases teoriju, iedalot funkcijas trīs dažādos veidos: stabilitāte, dinamiska noturība un novitāte. Funkcija vairs neaprobežojas tikai ar izdzīvošanas iezīmēm, bet ietver atribūtus, kas veicina sistēmas pastāvīgu pastāvēšanu, dažādošanu un sarežģītību.

Pētījums ilustrē šo teoriju ar piemēriem gan no bioloģiska, gan nebioloģiska konteksta. Tas izceļ dzīvības evolūcijas ceļojumu uz Zemes, no fotosintēzes rašanās līdz sarežģītas uzvedības attīstībai. Tomēr evolūcijas jēdziens sniedzas tālāk par organisko dzīvi. Piemēram, minerālu valstībai ir savs evolūcijas ceļš, kur vienkāršas minerālu konfigurācijas laika gaitā ir radījušas arvien sarežģītākas.

Turklāt pašas zvaigznes ir evolūcijas brīnums, veidojot smagākus elementus, veicinot Visuma ķīmisko daudzveidību un sarežģītību.

Pētījumā uzsvērts, ka Darvina evolūcija ir īpašs gadījums šīs plašākās dabas parādības ietvaros. Tas liecina, ka principi, kas nosaka dzīvības daudzveidību uz Zemes, attiecas arī uz nedzīvām sistēmām.

Šis pētījums, kas publicēts Proceedings of the National Academy of Sciences, ir kopīgs darbs, kurā iesaistīti dažādu disciplīnu zinātnieki. Atzīstot sarežģītu sistēmu universālo tendenci radīt novitāti, stabilitāti un dinamisku noturību, šis pētījums no jauna definē mūsu izpratni par evolūciju kā mūsu pastāvīgi attīstās Visuma raksturīgo īpašību.

