NASA kosmosa kuģis Juno ir veicis revolucionāru atklājumu uz Ganimeda, Jupitera lielākā pavadoņa, izgaismojot slēptos brīnumus zem tā ledainās ārpuses. Izmantojot datus no Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM), pētnieki ir identificējuši minerālsāļus un organiskos savienojumus uz Ganimīda virsmas, vēl vairāk apstiprinot plaša iekšējā okeāna esamību.

Iepriekšējie novērojumi no citām NASA misijām un Eiropas Dienvidu observatorijas ļoti lielā teleskopa (VLT) liecināja par sāļu un organisko vielu klātbūtni, taču tiem trūka vajadzīgās telpiskās izšķirtspējas pārliecinošai noteikšanai. Tomēr 2021. gada jūnijā netālu no lidojuma laikā Juno JIRAM instruments uzņēma infrasarkanos attēlus un Mēness virsmas spektrus ar vēl nebijušu detalizāciju.

Šīs tikšanās laikā iegūtie augstas izšķirtspējas dati atklāja dažādu materiālu, kas nav ūdens ledus, unikālās spektrālās iezīmes. Hidrats nātrija hlorīds, amonija hlorīds, nātrija bikarbonāts un potenciāli alifātiskie aldehīdi bija vieni no galvenajiem atklātajiem savienojumiem. Šie atklājumi sniedz vērtīgu ieskatu Ganimeda sastāvā un sniedz aizraujošas norādes par tā ģeoloģisko vēsturi.

“Mēs atklājām vislielāko sāļu un organisko vielu pārpilnību tumšos un gaišos reljefos platuma grādos, kurus aizsargā magnētiskais lauks. Tas liek domāt, ka mēs redzam dziļa okeāna sālījuma paliekas, kas sasniedza šīs sasalušās pasaules virsmu," skaidroja Skots Boltons, Juno galvenais pētnieks no Sanantonio Dienvidrietumu pētniecības institūta.

Šis atklājums ne tikai uzlabo mūsu izpratni par Ganimēda sarežģīto ķīmiju, bet arī papildina pieaugošo pierādījumu kopumu, kas apstiprina zemūdens okeānu esamību ledus pavadoņos visā Saules sistēmā. Tiek uzskatīts, ka Eiropa, vēl viens Džovijas pavadonis, zem ledus garozas satur okeānu, un tas ir bijis Juno izmeklēšanas galvenais mērķis.

Turpinot savu misiju, Juno gatavojas gaidāmajai tikšanās ar Io, vienu no Jupitera pavadoņiem, kas tiek svinēti ar savu intensīvo vulkānisko darbību. Šis tuvais pārlidojums, kas paredzēts 30. decembrī, nogādās kosmosa kuģi tikai 932 jūdžu (1,500 kilometru) attālumā no Io sprādzienbīstamās virsmas. No šīs tikšanās gūtās atziņas tiek ļoti gaidītas, jo tās veicinās mūsu izpratni par nepastāvīgajiem procesiem Saules sistēmā.

Bieži uzdotie jautājumi (Bieži uzdotie jautājumi)

J: Kas ir JIRAM?

A: JIRAM apzīmē Jovian InfraRed Auroral Mapper — spektrometru NASA kosmosa kuģī Juno, kas apkopo infrasarkanos datus, lai pētītu debess ķermeņu sastāvu.

J: Ko Juno atklāja Ganimēdā?

A: Juno jaunākie atklājumi apstiprina minerālsāļu un organisko savienojumu klātbūtni uz Ganimīda virsmas, sniedzot papildu pierādījumus par Mēness slēpto iekšējo okeānu.

J: Kuru citu pavadoni Juno plāno izpētīt?

A: Juno gatavojas pētīt Io, vienu no Jupitera pavadoņiem, kas pazīstams ar savu vulkānisko aktivitāti. Tuvs pārlidojums ir paredzēts 30. gada 2023. decembrī.

