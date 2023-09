Jauns pētījums parāda iespējamo risinājumu mikrobu invāzijai Starptautiskajā kosmosa stacijā

By

Nesenais pētījums, kas veikts Starptautiskajā kosmosa stacijā (SKS), ir atklājis potenciālu risinājumu pastāvošajai mikrobu invāzijas problēmai. Mikrobi, kurus astronauti un kravas ved uz SKS, var veidot ziemojošus urvas, kas pazīstamas kā bioplēves. Šīs bioplēves apdraud astronautu veselību un var sabojāt stacijas aprīkojumu. Tomēr apstrāde, kas ietver smērvielu uz silīcija bāzes, ir parādījusi daudzsološus rezultātus bioplēves veidošanās novēršanā.

Bioplēves ir sarežģītas šūnu matricas, ko ražo mikrobi, un tās var atrast uz dažādām ISS virsmām, tostarp kosmosa tērpiem un ūdens sistēmām. Lai gan daži mikrobi ir nekaitīgi vai pat labvēlīgi, kaitīgie var izvairīties no ķermeņa aizsardzības sistēmas un izraisīt audu bojājumus. Šos kaitīgos mikrobus aizsargā to radītās bioplēves, ļaujot tiem palikt miera stāvoklī un izvairīties no atklāšanas.

Apstrāde ar smērvielu uz silīcija bāzes pirmo reizi tika pārbaudīta uz Zemes un izrādījās efektīva bioplēves veidošanās novēršanā. ISS eksperimentā astronauti apstrādāja virsmas materiālus ar smērvielu un pakļāva tos baktērijām, ko sauc par Pseudomonas aeruginosa. Pēc trīs dienu inkubācijas stacijā testi parādīja, ka smērviela neļāva baktērijām uzkrāties uz virsmām.

Šis atklājums ir īpaši nozīmīgs ilgtermiņa kosmosa misijām uz Mēnesi un Marsu, kur nav iespējama rezerves daļu saņemšana vai apkalpes ātra atgriešana uz Zemi. Risinājumu atrašana mikrobu invāzijas mazināšanai ir ļoti svarīga, lai saglabātu astronautu veselību un nodrošinātu aprīkojuma funkcionalitāti.

Papildus pielietojumam kosmosā šis pētījums var ietekmēt arī medicīnas ierīču tīrību un mikrobu izraisītas korozijas samazināšanu tādās nozarēs kā naftas un gāzes ražošana. Bioplēves veidošanās novēršana var palīdzēt mazināt iekārtu atteices un bīstamas naftas noplūdes risku.

Šis pētījums tika publicēts žurnālā npj Microgravity 16. gada 2021. augustā.

– Bioplēves definīcija: “Bioplēve ir mikroorganismu, tostarp baktēriju, slānis, kas piestiprinās pie virsmas un veido aizsargājošu matricu, ko sauc par ārpusšūnu polimēru vielu (EPS).” (Avots: Study.com)

– Mikrobu definīcija: "Mikrobi ir mikroorganismi, piemēram, baktērijas, vīrusi, sēnītes un vienšūņi, kas ir pārāk mazi, lai tos varētu redzēt ar neapbruņotu aci." (Avots: News-Medical.net)