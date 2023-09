Dienvidāfrikas dubultmeteorītu atklājums: kosmosa noslēpumu atklāšana

By

Meteorīti, iežu fragmenti, kas nokrituši uz Zemi no kosmosa, ir valdzinājuši cilvēku valdzinājumu tūkstošiem gadu. Tie ne tikai iedveš bijību un mītus, bet arī glabā vērtīgu zinātnisku informāciju par mūsu Saules sistēmas rašanos un organiskās dzīves esamību. Dienvidāfrikā, kur meteorīti tiek uzskatīti par nozīmīgu dabas mantojuma daļu, nesen veikts dubultatklājums ir izraisījis sajūsmu gan zinātnieku, gan kolekcionāru vidū.

2021. gada beigās lauksaimnieks Gideons Lombārs no Ziemeļkapas provinces sazinājās ar meteorītu pētniekiem Dienvidāfrikā, jo viņam bija aizdomas, ka viņš ir atradis divus meteorītu fragmentus. Ja tas izrādīsies patiess, tie būtu pirmie meteorītu atklājumi valstī vairāk nekā 40 gadu laikā. Pēc tam, kad fragmenti tika pakļauti dažādiem testiem, pētnieki apstiprināja, ka tie patiešām ir atsevišķi meteorīti no dažādiem notikumiem.

Meteoritical Society nomenklatūras komiteja pieņēma priekšlikumu un oficiāli atzina abus meteorītus par atšķirīgām vienībām. Tie tika nosaukti Brierskop un Wolfkop pēc orientieriem netālu no to atklājumu vietām. Ar šo dubulto atklājumu Dienvidāfrikā tagad ir apstiprināts 51 meteorīts, kas ir augstākais Subsahāras Āfrikā.

Salīdzinot ar vairāk nekā 14,000 XNUMX meteorītu, kas iegūti no Sahāras tuksneša, Āfrikas dienvidos atrasto meteorītu skaits ir salīdzinoši neliels. Tas paver iespēju valsts meteorītu izglītības izpratnes un meklēšanas programmai, kas varētu dot ievērojamus ieguvumus.

Tātad, kas īsti ir meteorīts? Tas ir akmeņainu kosmosa atlūzu gabals, kas pārdzīvo sadursmi ar Zemi. Lai gan lielākā daļa meteorītu tiek nejauši atklāti kā neparasti ieži, daži tiek iegūti pēc meteorītu ugunsbumbu notikumiem.

Meteorīti ir dažāda veida un nāk no dažādiem avotiem. Tiek uzskatīts, ka lielākā daļa ir nākuši no asteroīdu jostas starp Marsu un Jupiteru un tika izmesti Zemes ceļā pagātnes sadursmju rezultātā. Neliela daļa ir fragmenti no Mēness un Marsa.

Meteorītu atrašana ir sarežģīta, jo tie strauji bojājas, pakļaujoties skābekļa un ūdens iedarbībai. Tā rezultātā lielākā daļa meteorītu ir sastopami sausos klimatiskajos apstākļos, piemēram, Antarktīdā un Sahāras tuksnesī. Lombāra kunga atklājums ikdienas lauksaimniecības darbību laikā ir nozīmīgs, jo tas papildina zināšanas par meteorītu saglabāšanu dažādās vidēs.

Brierskop un Wolfkop meteorītu analīze atklāja izteiktas atšķirības. Brierskop saturēja mazāk dzelzs metāla, un tā hondrulas (daļiņas klintī) bija labāk saglabājušās, kas liecina par mazāku sakaršanu sākotnējā asteroīdā pirms trieciena sadursmes. Rūsa uz Volfkopa akmens liecināja par senāku kritienu, salīdzinot ar Brierskopu.

Dienvidāfrikas meteorīti ir aizsargāti saskaņā ar Mantojuma likumu, kas aizliedz to bojāšanu, aizvākšanu, eksportu vai tirdzniecību bez atļaujas. Tie ir pienācīgi jāuzglabā un jākonservē akreditētās iestādēs, piemēram, muzejos un universitātēs.

Katru dienu uz Zemi nokļūstot vidēji no 10 līdz 50 meteorītu triecieniem, tehnoloģijām ir izšķiroša nozīme šo kosmisko fragmentu atklāšanā un izpētē. Daudzas valstis ir uzstādījušas kameru sistēmas, lai izsekotu meteorītu kritumiem un apkopotu vērtīgus datus.

Divkāršā meteorītu atklāšana Dienvidāfrikā sniedz jaunu ieskatu mūsu Saules sistēmas ģeoloģiskajā vēsturē. Tajā uzsvērts, cik svarīgi ir saglabāt un pētīt šīs debess paliekas turpmākajiem zinātniskajiem pētījumiem un izglītībai.

