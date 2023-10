Dienvidāfrikas zemnieks atklāj retus meteorītu fragmentus

Kāds Dienvidāfrikas zemnieks ir veicis ārkārtēju atklājumu, atklājot divus atsevišķus meteorīta fragmentus savā īpašumā Ziemeļkāpā. Tas iezīmē pirmos meteorītu atklājumus Dienvidāfrikā vairāk nekā 40 gadu laikā, un kopējais apstiprinātais meteorītu skaits valstī ir 51. Fragmenti ir oficiāli nosaukti Brierskop un Wolfkop pēc tuvumā esošajiem orientieriem.

Meteorīti ir iežu fragmenti, kas izdzīvo ceļojumā cauri Zemes atmosfēru pēc izmešanas no kosmosa. Tie sniedz zinātniekiem vērtīgu ieskatu par mūsu Saules sistēmas veidošanos un tajā esošo organisko dzīvi. Meteorīti tiek uzskatīti par būtisku dabas mantojuma daļu, un tos meklē muzeji un kolekcionāri visā pasaulē.

Meteorītu atrašana ir sarežģīts uzdevums, jo tie parasti tiek atklāti nejauši vai pēc tam, kad tie ir novēroti meteorītu ugunsbumbu notikumu laikā. Lielākā daļa meteorītu nāk no asteroīdu jostas starp Marsu un Jupiteru, un neliela daļa nāk no Mēness un Marsa. Antarktīda un Sahāras tuksnesis ir ideālas vietas meteorītu atrašanai to sausā klimata dēļ, kas palīdz to saglabāt.

Dienvidāfrikā meteorīti ir klasificēti kā nacionālā mantojuma priekšmeti, un tos aizsargā likums. Tie ir pienācīgi jāuzglabā un jāsaglabā akreditētās iestādēs turpmākiem pētījumiem. Dienvidāfrikas lauksaimnieka nesenie atklājumi liecina par turpmāku meteorītu atradumu potenciālu valstī.

Tehnoloģiju sasniegumi, piemēram, kameru tīkli, kas reģistrē meteoru ugunsbumbu trajektorijas, ir atvieglojuši meteorītu krišanas vietu atrašanu. Pilsoņu zinātnes iniciatīvas, kas ietver brīvprātīgo zemes meklēšanu, arī ir veicinājušas meteorītu atklāšanu. Tiek lēsts, ka katru dienu uz Zemes virsmas nolaižas aptuveni 10 līdz 50 meteorītu, un, visticamāk, gaida vēl daudz vairāk meteorītu.

Definīcijas:

– Meteorīts: akmeņainu kosmosa atlūzu gabals, kas izdzīvo sadursmē ar Zemi.

– Hondrīts: vecākie ieži Saules sistēmā, datēti ar 4.567 miljardiem gadu.

– Mantojuma likums: likums, kas noteiktus priekšmetus klasificē kā nacionālo mantojumu un aizsargā tos no bojājumiem, izņemšanas, eksporta vai tirdzniecības bez atbilstošām atļaujām.

– Pilsoņu zinātne: brīvprātīgo iesaistīšana zinātniskajā izpētē un datu vākšanā.

