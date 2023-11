Lidojums uz Marsa: ģeniālais atjautības helikopters

By

Indijas mehānikas inženieris Dr. J. Bobs Balarams, Indijas Tehnoloģiju institūta (IIT) Madras absolvents, ir spēlējis galveno lomu NASA Marsa misijas komandā Reaktīvās dzinējspēka laboratorijā (JPL). Viņa novatoriskā dizaina un inženierzinātņu zināšanas pavēra ceļu Ingenuity helikoptera izveidei, kas pašlaik lido virs Marsa virsmas.

Atjautība, ar mīļu iesauku "Džinnija", ir revolucionārs sasniegums ASV kosmosa aģentūrai. Šī neparastā lidmašīna, kas sver tikai 1.8 kg, ir daļa no NASA Perseverance rovera, kas tika palaists 2020. gadā un turpina darboties uz Marsa. Helikoptera veiksmīgais lidojums liecina par doktora Balarama aizrautību un centību.

Ingenuity atjautība slēpjas ne tikai tās konstrukcijā, bet arī spējā orientēties Marsa atmosfērā. Līdzīgi kā lidojot ar lidmašīnu uz Zemes, laika apstākļu izpratne ir ļoti svarīga drošai lidojuma darbībai. Dr. Balarams rakstā NASA Marsa helikoptera tīmekļa vietnē uzsver gan atmosfēras laikapstākļu, gan kosmosa laikapstākļu nozīmi Ingenuity lidojumu spējām.

Atmosfēras laikapstākļi attiecas uz tādiem faktoriem kā gaisa blīvums, temperatūra un vēja profili, kas tieši ietekmē helikoptera veiktspēju. Lidojuma parametri ir attiecīgi jāpielāgo, pamatojoties uz šiem apstākļiem. Turklāt rūpīgi jāapsver arī lidojuma riski, kas saistīti ar pacelšanos, nosēšanos un stipriem vējiem, līdzīgi kā pilota bažas uz Zemes.

Lai nodrošinātu drošus lidojumus, Ingenuity operatori konsultējas ar laikapstākļu ekspertiem, kuri izmanto dažādus roverā pieejamos modeļus un instrumentus. Šie modeļi ir no globālās aprites modeļiem līdz smalkiem ģeogrāfiskiem modeļiem, kas tver lokālus efektus Jezero krāterī. Dati no Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA) par Perseverance, kas aprīkots ar atmosfēras sensoriem, vēl vairāk informē lēmumu pieņemšanas procesu.

Par laimi, laikapstākļu prognozēšana uz Marsa ir salīdzinoši vienkāršāka salīdzinājumā ar Zemi, jo nav okeānu. Marsa modeļi ir paredzamāki, ļaujot komandai analizēt vēsturiskos laikapstākļu datus pirms lidojuma un pieņemt apzinātus lēmumus.

Atjautība pati par sevi ir ievērojams tehnoloģisks sasniegums. Tas ir izgatavots no īpaši vieglas oglekļa šķiedras un ir tikai pusmetru garš, un tas demonstrē mūsdienu inženierijas atjautību. Plānā Marsa atmosfēra, kas ir aptuveni viena simtā daļa no Zemes blīvuma, liek helikoptera lāpstiņām griezties ar ātrumu no 2400 līdz 2900 apgr./min, kas ir desmit reizes ātrāk nekā helikopteriem uz Zemes.

Šis revolucionārais eksperiments iezīmē pirmo motorizēto un kontrolēto lidojumu uz citas planētas. Pēc ceļojuma uz Marsu ar Perseverance rover, Ingenuity tika izvietots uz Marsa virsmas 3. gada 2021. aprīlī. 30 dienu eksperimentālā laika posmā tas veiks virkni testa lidojumu, vēl vairāk paplašinot mūsu izpratni par ārpuszemes aviāciju.

Dr. Balarams, pazemīgs un izcils inženieris, plāno drīzumā doties pensijā no NASA ar vīziju iedvesmot un atbalstīt Indijas studentus kosmosa izpētē. Viņš par panākumiem atzīst apmācību IIT Madrasā un uzskata, ka Indijā ir neskaitāmi talantīgi studenti, kas gaida, lai padarītu tautu lepnu.

