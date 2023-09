Rets un vērtīgs Camptosaurus skelets tiks izsolīts Parīzē

Barry the Camptosaurus ir neparasts atradums dinozauru skeletu pasaulē. Šī pārakmeņoto augu ēdāja vēsture ir 150 miljonus gadu sena, un tā vairāk nekā 80% sastāv no sākotnējā kaula. Tā retums un pilnīgums padara to par ļoti iekārojamu paraugu, liekot ekspertiem novērtēt tā izsoles cenu no 855,000 1.28 līdz 20 miljoniem USD. Izsole notiks viesnīcā Drouot Parīzē XNUMX.oktobrī.

Sākotnēji Bariju atklāja Vaiomingā 1990. gados un vēlāk 2000. gadā atjaunoja paleontologs Barijs Džeimss. Itālijas laboratorija Zoic veica papildu skeleta atjaunošanas darbus pēc tā iegādes pagājušajā gadā, lai nodrošinātu tā atbilstību zinātniskajiem standartiem.

Zīmīgi, ka Barija galvaskauss ir pabeigts par 90 procentiem, bet pārējais dinozaura skelets ir pabeigts par 80 procentiem. Aleksandrs Džikello no Hotel Drouot to raksturoja kā "ārkārtīgi labi saglabājušos eksemplāru", uzsverot tā retumu.

Barijs, kas pieder Iguanodontidae ģimenei, ir viena no agrākajām dinozauru grupām, kas tika atklāta. Kauli tika atrasti Vaiomingas Morisona veidojumā, kas ir pazīstams ar bagātīgajām fosilajām atradnēm. Interesanti, ka ornitopodu dinozauri, tāpat kā Barijs, veido tikai aptuveni 14 procentus no šajā apgabalā atrastajiem īpatņiem, padarot šo atklājumu vēl izcilāku.

Lai gan dinozauru kaulu pārdošana ir saskārusies ar zinātnieku aprindu kritiku, tā ir kļuvusi par arvien pieprasītāku tirgu. Pagājušajā gadā vien tika izsolīti seši dinozauru skeleti, par ko tika saņemtas iespaidīgas summas. 2020. gadā T-Rex skelets ar nosaukumu Stan tika pārdots par rekordlielu 31.8 miljonu dolāru. Paturot to prātā, aplēstā cena 1.3 miljonu ASV dolāru apmērā Barijam šķiet izdevīga.

Ja jūs interesē Barija vai cita dinozaura skeleta iegūšana, ir ļoti svarīgi veikt rūpīgu izpēti par tā izcelsmi. Parauga autentiskuma un likumības nodrošināšana ir ļoti svarīga, lai izvairītos no krāpnieciskas vai nelikumīgas fosilijas iegādes.

