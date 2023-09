Trīs ķermeņu problēma: matemātiķi atklāj 12,000 XNUMX jaunu risinājumu

By

Matemātiķu komanda no visas pasaules apgalvo, ka ir atradusi 12,000 XNUMX jaunu risinājumu bēdīgi sarežģītajai trīs ķermeņu problēmai fizikā un matemātikā. Trīs ķermeņu problēma ietver sarežģītu uzdevumu aprēķināt stabilas orbītas, kad trīs objekti mijiedarbojas viens ar otru gravitācijas ceļā. Lai gan divu ķermeņu sistēmas var aprakstīt tikai ar dažiem matemātiskiem vienādojumiem, trešā ķermeņa pievienošana padara matemātiku ievērojami sarežģītāku.

Īzaks Ņūtons formulēja kustības likumus pirms vairāk nekā 300 gadiem, un kopš tā laika matemātiķi ir strādājuši, lai atrastu risinājumus trīs ķermeņu problēmai. Šie jaunie atklājumi, kas publicēti kā arXiv datubāzes pirmdruka, sniedz būtisku papildinājumu esošajām zināšanām, kas sastāvēja no tikai dažiem simtiem scenāriju.

Jaunatklātās orbītas trīs ķermeņu problēmā ir sarežģītas un savītas, atgādinot kliņģerus un skribelus. Trīs iesaistītie hipotētiskie objekti sākas miera stāvoklī un pēc tam tiek vilkti viens pret otru dažādās spirālēs to gravitācijas pievilcības dēļ. Metoties viens otram garām, viņi attālinās viens no otra, līdz gravitācija tos atkal saved kopā, atkārtojot šo modeli bezgalīgi. Pētījuma autors Ivans Hristovs uzskata, ka ar labākām tehnoloģijām viņi potenciāli varētu atrast piecas reizes vairāk risinājumu.

Lai gan Visumā ir izplatītas trīs ķermeņu sistēmas ar daudzām zvaigžņu sistēmām, kurās ir vairākas planētas vai zvaigznes, kas riņķo viena pret otru, šo jaunatklāto orbītu stabilitātei ir izšķiroša nozīme to praktiskā izmantošanā. Astronomi varētu izmantot šos risinājumus, lai labāk izprastu kosmosu, taču, ja orbītas nav stabilas, tās neizturēs īstās zvaigžņu sistēmās.

Lai noteiktu stabilitāti, ir nepieciešami turpmāki pētījumi, jo citi spēki var izjaukt orbītas modeļus. Luiziānas štata universitātes astronoms Juhans Frenks pauž skepsi par šo jauno orbītu stabilitāti. Viņš norāda, ka trīs ķermeņu sistēmām ir tendence sadalīties binārā sistēmā un trešajā ķermenī, kas izplūst, parasti vismazāk masīvā no trim.

Tomēr no teorētiskā viedokļa šie jaunie risinājumi ir ievērojams matemātisks sasniegums. Neatkarīgi no tā, vai tie ir stabili vai nestabili, tie ievērojami veicina izpratni par trīs ķermeņa problēmu, un tiem ir liela teorētiskā nozīme.

