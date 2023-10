Marsa šķidrā dzelzs kodola pārsteidzošais sastāvs

Jauni pētījumi, kuru pamatā ir NASA InSight misijas seismiskie dati, ir mainījuši mūsu iepriekšējo izpratni par Marsa šķidrā dzelzs kodolu. ETH Cīrihes zinātnieki ir atklājuši, ka kodols ir ne tikai mazāks, nekā tika uzskatīts iepriekš, bet arī to ieskauj 150 kilometrus biezs izkausēta silikāta slānis. Šie atklājumi atklāj Marsa kodola blīvumu un sastāvu un sniedz vērtīgu ieskatu planētas veidošanā.

Viens no galvenajiem atklājumiem ir kodola rādiusa samazināšanās. Sākotnēji lēsts, ka tas ir no 1,800 līdz 1,850 kilometriem, jaunie mērījumi nosaka, ka kodola rādiuss ir diapazonā no 1,650 līdz 1,700 kilometriem. Šis mazākais izmērs nozīmē lielāku blīvumu nekā iepriekš lēsts, kas liecina par kodolu, kas sastāv no 9 līdz 15 procentiem gaismas elementu, piemēram, sēra, oglekļa, skābekļa un ūdeņraža.

Pārsteidzošs atklājums ir arī izkausēta silikāta slāņa klātbūtne, kas ieskauj serdi. Zemei nav tik izteikta izkausēta slāņa, kas padara Marsa iekšējo struktūru unikālu. Šie atklājumi izaicina mūsu iepriekšējos planētu interjera modeļus un sniedz jaunu skatījumu uz Marsa evolūciju.

Marsa kodola sastāvs sniedz norādes par tā agrīno veidošanos. Ievērojamais gaismas elementu daudzums liecina, ka kodols veidojies Saules sistēmas vēstures sākumā, iespējams, laikā, kad Sauli vēl ieskauj miglāja gāze, nodrošinot šo elementu uzkrāšanās avotu.

Šis pētījums būtiski ietekmē mūsu izpratni par Marsu un tā ģeoloģisko vēsturi. Pētot seismiskos datus un apvienojot tos ar datorsimulācijām, zinātnieki var turpināt atklāt jaunus ieskatus Sarkanās planētas iekšējā darbībā. Ievācot vairāk datu un pilnveidojot savus modeļus, mēs neapšaubāmi iegūsim dziļāku izpratni par Marsa unikālo sastāvu un procesiem, kas to veidojuši.

Biežāk uzdotie jautājumi

1. Kā zinātnieki noteica Marsa kodola sastāvu?

Zinātnieki, kas analizē InSight misijas savāktos seismiskos datus, tos salīdzināja ar šķidro metālu sakausējumu seismisko īpašību pirmā principa simulācijām. Šī datu un simulāciju kombinācija ļāva viņiem noteikt Marsa kodola sastāvu un blīvumu.

2. Kāpēc izkausēta silikāta slāņa klātbūtne ir nozīmīga?

Izkausēta silikāta slāņa klātbūtne ap Marsa kodolu ir nozīmīga, jo tā nav novērota Zemes iekšējā struktūrā. Šī atšķirība sniedz vērtīgu ieskatu Marsa atšķirīgajā ģeoloģiskajā vēsturē un evolūcijas procesos.

3. Ko nozīmē mazāks Marsa kodola izmērs?

Mazāks Marsa kodola izmērs kopā ar tā nemainīgo masu norāda uz lielāku blīvumu. Tas nozīmē, ka kodolā ir mazāk gaismas elementu nekā iepriekš lēsts. Mazāks izmērs un lielāks blīvums atbilst tipiskiem planētu veidošanās scenārijiem.

4. Ko par tā veidošanos stāsta Marsa kodola sastāvs?

Nozīmīgā gaismas elementu klātbūtne Marsa kodolā liecina par agrīnu veidošanos, iespējams, laikā, kad Sauli vēl ieskauj miglāja gāze. Tas sniedz norādes par planētas agrīno vēsturi un gaismas elementu uzkrāšanos tās kodolā.

5. Kā seismisko datu izpēte var mums palīdzēt izprast Marsa interjeru?

No Marsa savāktie seismiskie dati ļauj zinātniekiem analizēt planētas iekšējo struktūru un sastāvu. Pētot marstrīču īpašības un apvienojot tās ar simulācijām, pētnieki var gūt vērtīgu ieskatu Sarkanās planētas iekšējā darbībā un tās ģeoloģiskajos procesos.