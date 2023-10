Kosmosa laikmets atstāj savas pēdas Zemes atmosfērā

By

Nesen veiktais pētījums, kas publicēts Proceedings of the National Academy of Sciences, atklāj, ka kosmosa laikmets ietekmē Zemes atmosfēru. Pētnieki ir atklājuši ievērojamu daudzumu metālu aerosolos atmosfērā, iespējams, pateicoties pieaugošajam kosmosa kuģu un satelītu palaišanas un atgriešanās skaitam. Šī metāla klātbūtne maina atmosfēras ķīmiju, potenciāli ietekmējot ozona slāni un klimatu.

Dena Mērfija (Dan Murphy) vadībā no Nacionālās okeāna un atmosfēras administrācijas pētnieku grupa atklāja vairāk nekā 20 elementus, kas atbilst kosmosa kuģu sakausējumos izmantotajām attiecībām. Viņi novēroja, ka dažu metālu, piemēram, litija, alumīnija, vara un svina masa no kosmosa kuģu atkārtotas ienākšanas ievērojami pārsniedza šo metālu koncentrāciju dabiskajos kosmiskajos putekļos. Šokējoši, ka gandrīz 10% lielo sērskābes daļiņu, kas palīdz aizsargāt un buferēt ozona slāni, saturēja alumīniju un citus kosmosa kuģu metālus.

Zinātnieki lēš, ka līdz 2030. gadam orbītā var sasniegt līdz pat 50,000 XNUMX satelītu vairāk. Tas nozīmē, ka nākamajās desmitgadēs līdz pat pusei stratosfēras sērskābes daļiņu varētu būt metāli no atkārtotas ienākšanas. Tā ietekme uz atmosfēru, ozona slāni un dzīvību uz Zemes joprojām nav zināma.

Stratosfēras izpēte ir sarežģīta, jo tas ir reģions, kurā cilvēki nedzīvo. Šajā reģionā uz īsu laiku iebrauc tikai augstākie lidojumi. Tomēr NASA gaisa zinātnes programmas ietvaros zinātnieki izmanto pētniecības lidmašīnas, lai savāktu stratosfēras paraugus. Instrumenti ir piestiprināti pie deguna konusa, lai nodrošinātu, ka gaiss, no kura paraugs tiek ņemts, ir svaigs un netraucēts.

Stratosfēra ir stabils un šķietami mierīgs atmosfēras slānis. Tā ir arī ozona slāņa mājvieta, kas ir būtiska sastāvdaļa dzīvības aizsardzībai uz Zemes no kaitīgā ultravioletā starojuma. Pēdējo desmitgažu laikā ozona slānis ir bijis apdraudēts, taču ir veikti saskaņoti globāli centieni, lai to salabotu un papildinātu.

Pieaugošais kosmosa palaišanas un atgriešanās skaits ir atbildīgs par vairāk metālu ievadīšanu stratosfērā. Palaižot raķetes un izvietojot satelītus, tās atstāj aiz sevis metāla daļiņu pēdas, kas var ietekmēt atmosfēru tā, kā zinātnieki joprojām cenšas izprast.

Noslēgumā, pētījums uzsver nepieciešamību veikt turpmākus pētījumus, lai noteiktu precīzas kosmosa laikmeta sekas uz Zemes atmosfēru. Rezultāti liecina, ka pieaugošā metālu klātbūtne no kosmosa kuģiem un satelītiem var ietekmēt klimatu, ozona slāni un mūsu planētas kopējo apdzīvojamību.

Avoti:

– Nosaukums: Kosmosa laikmets atstāj savas pēdas Zemes atmosfērā

– Avots: Proceedings of the National Academy of Sciences