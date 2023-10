Izpratne par meteoru lietusgāzēm

Meteoru lietus laikā novērotāji laiku pa laikam saskaras ar retu parādību, kas pazīstama kā pastāvīgi vilcieni, kas ir spīdošas takas, kas paliek debesīs pēc meteora garām. Zinātnieki joprojām cenšas noteikt precīzu pastāvīgo vilcienu cēloni, taču ir parādījušās divas vadošās teorijas.

Viena teorija liecina, ka meteoroīdu liela ātruma pārvietošanās liek tiem atdalīt elektronus no gaisa molekulām, kā rezultātā notiek jonizācija. Tiek uzskatīts, ka noturīgos vilcienos novērotais spīdums rodas no enerģijas izdalīšanās, kad šīs jonizētās molekulas uztver klaiņojošu elektronu no vides. Vēl viena teorija ir saistīta ar hemiluminiscenci, kur metāli, kas iztvaiko no ātri kustīgiem meteoroīdiem, mijiedarbojas ar ozonu un skābekli atmosfērā, radot gaismas mirdzumu.

Orionīdu meteoru plūsmas maksimuma laikā, kas notika naktī no 21. uz 22. oktobri, novērotāji zem skaidrām, tumšām debesīm varēja novērot aptuveni 10-20 meteoru stundā. Starojuma punkts, kas ir šķietamā meteoru izcelsme, atradās Oriona zvaigznājā. Tomēr ir svarīgi nekoncentrēties tikai uz šo debess punktu, jo Orionīdu meteori var parādīties no jebkura virziena.

Papildus orionīdiem ir vērts uzmanīt arī dienvidu taurīdu un ziemeļtaurīdu meteoru lietusgāzes, kas pārklājas ar orionīdiem. Abas šīs lietusgāzes nāk no Vērša zvaigznāja tieši uz rietumiem no Oriona. Kamēr ziemeļtaurīdi savu kulmināciju sasniedz novembra vidū, dienvidu taurīdi piedāvā unikālu gadījumu.

Ir nepieciešami turpmāki pētījumi, lai pilnībā izprastu pastāvīgo vilcienu mehānismus un atklātu meteoru lietus noslēpumus. Novērotāji tiek mudināti meteoru lietus laikā skenēt pēc iespējas vairāk debesu, lai palielinātu viņu iespējas redzēt šos valdzinošos debess notikumus.

– Meteorīds: mazs akmeņains vai metālisks objekts, kas riņķo ap Sauli

– Jonizācija: elektronu pievienošanas vai atdalīšanas process no atomiem vai molekulām, kā rezultātā veidojas joni

– Ķīmiluminiscence: gaismas emisija ķīmiskas reakcijas rezultātā, neiesaistot siltumu