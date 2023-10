Iespējamie pretendenti uz 2023. gada Nobela fizikas prēmiju

Tiek uzskatīts, ka pētnieki gaismas, jaunu materiālu un kosmiskās izpētes jomā ir potenciālie pretendenti uz šī gada Nobela fizikas prēmiju. Balvas saņēmējs tiks paziņots Stokholmā otrdien plkst. 11:45 (0945 GMT). Balva tiek piešķirta pēc Katalinas Kariko un Drū Veismanas iepriekšējās dienas atzinības par viņu revolucionāro darbu mRNS tehnoloģijas jomā.

Franču un zviedru atomfiziķe Anne L'Huillier ir viena no potenciālajām laureātēm par ieguldījumu "ļoti īsu lāzera impulsu, kas ļauj sekot līdzi īpaši ātrai elektronu kustībai molekulu iekšienē" izpētē. L'Huillier saņēma arī pagājušā gada prestižo Volfa balvu, kas bieži tika uzskatīta par Nobela prēmijas priekšteci.

Arī dāniete Olga Botnere, kas pazīstama ar savu darbu pie kosmiskajiem neitrīno, varētu būt spēcīga sāncense. Viņas pētījumi ir vērsti uz neitrīno tehnoloģiju izmantošanu IceCube observatorijā Antarktīdā, lai izpētītu Visumu.

Lai gan nesenās fizikas balvas ir vērstas uz astronomiju, astrofiziku un kosmoloģiju, Džeimsa Veba kosmiskais teleskops, visticamāk, šogad netiks atzīts. Tomēr tas tiek uzskatīts par potenciālu kandidātu nākotnē.

Kvantu mehānikas jomā, neskatoties uz to, ka tā ir saņēmusi atzinību pagātnē, joprojām ir daudz cienīgu zinātnieku. Potenciālie kandidāti ir Ignasio Ciraks no Spānijas, Deivids Deičs no Apvienotās Karalistes, Pīters Šors no ASV un Pīters Zollers no Austrijas. Citas ievērojamas personas šajā jomā ir Jakirs Aharonovs no Izraēlas un Maikls Berijs no Lielbritānijas, kuri abi ir veikuši nozīmīgus atklājumus kvantu mehānikā.

Pastāv arī iespēja, ka balvu varētu piešķirt par praktiskiem sasniegumiem, piemēram, Stjuarta P. Parkina no Lielbritānijas darbu spintronisko materiālu jomā, kas ļoti ietekmējis datu uzglabāšanas iespējas.

Var atzīt arī gaismas pētījumus, pieminot tādus vārdus kā Džons B. Pendrijs no Lielbritānijas, kurš pazīstams ar savu darbu pie "neredzamības apmetņa", un pētnieki fotoelementu un savītā grafēna vadošo īpašību jomā.

Trešdien Nobela fizikas prēmijas pasniegšanai sekos ķīmijas balva, bet ceturtdien un piektdien – attiecīgi Literatūras un Miera prēmijas. Ekonomikas balva pirmdien noslēgs 2023. gada Nobela sezonu.

Avoti:

– AFP (bez URL)

- Fizikas pasaule (bez URL)