Sakaru satelīts BlueWalker 3 apdraud astronomiskos novērojumus

By

Nesenais pētījums, kas publicēts žurnālā Nature, atklāja, ka BlueWalker 3, satelīta prototips, ko palaists Teksasā bāzētais startup AST SpaceMobile, rada bažas astronomu vidū. Satelīts, kas ir daļa no lielāka plāna mobilo tālruņu torņu izveidei kosmosā, jau izjauc uz Zemes balstītos Visuma novērojumus.

BlueWalker 3 ir pirmais no gandrīz 100 satelītiem, kas veidos orbitālo zvaigznāju. Pētījumā tika apkopoti profesionālu un amatieru astronomu novērojumi visā pasaulē un konstatēts, ka satelīts ir tikpat spilgts kā divas no desmit spožākajām zvaigznēm nakts debesīs. Viena no lielākajām bažām ir tāda, ka šie satelīti atstaro saules gaismu atpakaļ uz Zemi, potenciāli radot svītras astronomiskajos attēlos un traucējot zinātniskiem datiem. Tie var arī traucēt radioastronomiju, ietekmējot platjoslas uztvērējus un tuvumā esošās aizsargātās radioastronomijas joslas.

Arī citi uzņēmumi, piemēram, SpaceX, Amazon un OneWeb, palaiž lielu skaitu satelītu zemā Zemes orbītā. Šī tendence, ka satelīti kļūst arvien lielāki un spilgtāki, būtiski apdraud astronomisko redzamību. Šie satelīti neatbilst pašreizējiem Starptautiskās Astronomijas savienības (IAU) ieteikumiem, lai mazinātu satelītu ietekmi uz redzamību.

Lai gan pašlaik nav oficiālu noteikumu par satelīta spilgtumu, tādi uzņēmumi kā SpaceX ir apspriedušies ar IAU, lai risinātu šo problēmu. AST SpaceMobile, uzņēmums, kas veido BlueWalker 3, arī sadarbojas ar NASA un astronomijas grupām, lai atrastu veidus, kā mazināt satelīta ietekmi uz astronomiskajiem novērojumiem. Viņi pēta iespējamās operatīvās iejaukšanās, izvairās no pārraidēm jutīgās zonās un izmanto lidojuma manevrus, lai samazinātu satelīta spilgtumu.

Pētījuma autori iesaka ņemt vērā satelītu ietekmi uz astronomiju to palaišanas atļaujas piešķiršanas procesā. Ir ļoti svarīgi atrast līdzsvaru starp satelītsakaru priekšrocībām un astronomisko novērojumu saglabāšanu.