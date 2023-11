Tumšās matērijas meklēšana: sasniegumi SABRE Dienvidu eksperimentā

By

Cenšoties atklāt Visuma noslēpumus, zinātnieki ir uzsākuši revolucionāru projektu, lai atklātu tumšās vielas daļiņas. Eksperimenta SABRE South, kuru plānots transportēt uz laboratoriju 2024. gadā, mērķis ir izgaismot šo nenotveramo kosmisko vielu. Tomēr pirms tā pārvietošanas ir jāveic rūpīgi pasākumi, lai saglabātu eksperimentu aptverošās vides integritāti.

Viens no svarīgākajiem šo centienu aspektiem ir zema starojuma līmeņa reģistrēšana. Radiācijas līmenis ir rūpīgi jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka vide paliek pēc iespējas neskartāka. To darot, pētnieki var atklāt pat vājākos signālus no tumšās vielas daļiņām. Sākotnējie dati, ko eksperimenta sākumā savāca muonu detektors, atklāja, ka reģistrētie signāli bija ievērojami zemāki, nekā paredzēts. Lai gan virs zemes būtu sagaidāmi vairāk nekā 1.8 miljoni mijiedarbību, dienā tika atklāti tikai aptuveni pieci signāli.

SABRE South eksperiments ir līdzīga eksperimenta atkārtojums, kas veikts ziemeļu puslodē. Tā cenšas noskaidrot, vai itāļu pētnieku iegūtie rādījumi ir sezonālu svārstību rezultāts, vai arī tie patiešām liecina par tumšās vielas klātbūtni. Izmantojot šo salīdzinošo analīzi, zinātnieki cer gūt dziļāku ieskatu šīs mīklainās vielas būtībā un uzvedībā.

Elizabeta Barberio, ARC Tumšās vielas daļiņu fizikas (CDM) izcilības centra direktore, uzsvēra ievērojamos panākumus kosmiskā starojuma samazināšanā. Laboratorijas izbūve 1 kilometru pazemē Stavelas zelta raktuvēs ir izrādījusies noderīga, lai samazinātu kosmiskā starojuma radītos traucējumus. Zinātnieki visā Austrālijā turpinās rūpīgi uzraudzīt mionu līmeni, nodrošinot, ka starojums paliek minimāls.

Pasaules zinātnieku kopiena ar nepacietību gaida šī ievērojamā projekta rezultātus. SABRE South eksperiments ir pārliecinošs darbs, kas potenciāli varētu mainīt mūsu izpratni par tumšo vielu. Paplašinoties mūsu zināšanām par Visumu, mēs arvien vairāk tuvojamies noslēpumu atklāšanai, kas slēpjas tā dziļākajās padziļinājumos.

FAQ

Kas ir tumšā matērija?

Tumšā viela attiecas uz hipotētisku matērijas formu, kas nesadarbojas ar gaismu vai citu elektromagnētisko starojumu. Tiek uzskatīts, ka tā veido ievērojamu daļu no kopējās Visuma matērijas, un tai ir būtiska loma galaktiku veidošanā un struktūrā.

Kāpēc ir grūti noteikt tumšo vielu?

Tumšā viela ir nenotverama, jo tā neizstaro, neuzsūc un neatstaro gaismu, padarot to neredzamu tradicionālajām noteikšanas metodēm. Zinātnieki galvenokārt paļaujas uz netiešiem pierādījumiem un eksperimentālām metodēm, lai pētītu tā ietekmi uz redzamo vielu.

Kas ir mioni?

Mūoni ir subatomiskas daļiņas, kas līdzīgas elektroniem, bet ar lielāku masu. Tie bieži tiek ražoti kā kosmisko staru blakusprodukti, kas mijiedarbojas ar Zemes atmosfēru. Mūonu līmeņa uzraudzība ir būtiska, lai samazinātu kosmiskā starojuma traucējumus tādos eksperimentos kā SABRE South eksperiments.

Kas ir kosmiskais starojums?

Kosmiskais starojums sastāv no lielas enerģijas daļiņām, piemēram, protoniem un atomu kodoliem, kas nāk no dažādiem kosmiskiem avotiem, tostarp no Saules un tālām galaktikām. Tas rada izaicinājumu sensitīviem zinātniskiem eksperimentiem, jo ​​var traucēt mērījumus un radīt nevēlamus fona signālus.

