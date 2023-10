Pārsteidzošā saikne starp Cat Purring un Vocal Fry

By

Pētnieki beidzot ir atrisinājuši noslēpumu, kas slēpjas aiz kaķa murrāšanas fizikas. Pretēji iepriekšējiem uzskatiem, šķiet, ka kaķi rada savu nomierinošo murrāšanas skaņu, izmantojot paņēmienu, kas ir līdzīgs vokālajam mazulim, kas cilvēkiem bieži tiek saistīts ar kurkošām balsīm.

Jau gadiem ilgi zinātnieki ir neizpratnē par to, kā kaķi, neskatoties uz to nelielo izmēru, spēj radīt tik dziļu un rezonējošu murrāšanu. Parasti līdzīgas skaņas var radīt tikai dzīvnieki ar garākām balss saitēm, piemēram, ziloņiem. Dominējošā teorija liecināja, ka kaķiem ir unikāls mehānisms, kas ietver muskuļu ciklisku kontrakciju un atslābināšanu viņu balss kastēs, kam nepieciešama pastāvīga nervu ievade no smadzenēm.

Tomēr nesen veikts pētījums, ko vadīja Dr Christian Herbst Vīnes Universitātē, atklāja citu skaidrojumu. Pētnieki veica eksperimentus ar balss saitēm astoņiem kaķiem, kuri tika nonāvēti nāvējošas slimības dēļ. Saspiežot kaķu balss saites un laižot caur tām mitru gaisu, pētnieki varēja simulēt mehānismu, ko cilvēki izmanto, lai runātu un ražotu mazuļus. Jāatzīmē, ka šīs manipulācijas izraisīja pašnoturīgas svārstības vai murrāšanu no visām balss kastēm, kas norāda, ka murrāšana neprasa pastāvīgu smadzeņu ievadi.

Turpmāka analīze atklāja šķiedru audu masas balss saitēs, kas var izskaidrot kaķu spēju radīt zemas frekvences skaņas no 20 līdz 30 Hz. Šādas frekvences ir pat zemākas par zemākajām basu skaņām, ko rada cilvēku balsis. Līdzīgas struktūras ir atrastas arī rūkošiem kaķiem, piemēram, lauvām un tīģeriem.

Iepriekš dominējošā teorija liecināja, ka kaķi izmantoja mehānismu, kurā viņu smadzenes raidīja ātrus un nepārtrauktus signālu uzliesmojumus rīkles muskuļiem, liekot tiem sarauties 30 reizes sekundē un radīt murrājošas skaņas. Tomēr jaunais pētījums piedāvā vokālo mazuļu kā alternatīvu skaidrojumu.

Noslēgumā jāsaka, ka kaķu murrāšana, šķiet, ir atkarīga no cita mehānisma, nekā tika pieņemts iepriekš. Izpratne par to, kā kaķi murrā, ne tikai izgaismo kaķu saziņu, bet arī sniedz vērtīgu ieskatu dažādu dzīvnieku sugu akustiskajās spējās.

Avots: Dr Christian Herbst, Vīnes Universitāte, Austrija (pašreizējā bioloģija)