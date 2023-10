Dzīves meklēšana: K Dwarf Star Systems izpēte

Daudzi apdzīvojamu planētu meklējumi citās zvaigžņu sistēmās galvenokārt ir vērsti uz Saulei līdzīgām zvaigznēm. Tomēr Saulei līdzīgas zvaigznes ir salīdzinoši reti sastopamas. Rezultātā astronomi paplašina savus centienus iekļaut zvaigznes nākamajā zemākajā kategorijā — K pundurzvaigznes. Šīs zvaigznes ir nedaudz mazākas, gaišākas un blāvākas nekā Saule, taču tās ir savas dzīves plaukumā un var palikt šajā fāzē miljardiem gadu.

K punduri tiek uzskatīti par labiem kandidātiem dzīvības saglabāšanai, jo tie ir stabili un rada zemu kaitīgo starojumu. Turklāt viņiem, visticamāk, ir apdzīvojamas pasaules, kas atrodas tuvu zvaigznei, padarot tās vieglāk pamanāmas.

Pašlaik astronomi ir kartējuši aptuveni 5,000 K punduru 50 parseku (apmēram 165 gaismas gadu) attālumā no Zemes. Ir apstiprināts, ka vairākiem desmitiem no šīm zvaigznēm ir planētas. Tomēr neviena no šīm atklātajām planētām nelīdzinās Zemei un tai nav Zemei līdzīgai dzīvībai nepieciešamo apstākļu.

Viena no intriģējošām sistēmām ir dubultā K-punduru sistēma, kas atrodas mazāk nekā 12 gaismas gadu attālumā un atrodas netālu no Deneb, spilgtās Cygnus zvaigznāja astes. Šī sistēma sastāv no divām zvaigznēm, kas atrodas tālu viena no otras, nodrošinot pietiekami daudz vietas potenciālajām planētām. Neskatoties uz tās potenciālu kā galveno nekustamo īpašumu, šajā sistēmā vēl nav atrasta neviena planēta.

Nepārtraukta K punduru zvaigžņu sistēmu izpēte un izpēte sniedz lielus solījumus, lai atklātu apdzīvojamas planētas un, iespējams, pat ārpuszemes dzīvības pazīmes. Turpmākie atklājumi šajās sistēmās varētu sniegt vērtīgu ieskatu apstākļos, kas nepieciešami dzīvības uzplaukumam ārpus mūsu pašu Saules sistēmas.

– Definīcijas: K pundurzvaigznes ir zvaigznes, kas ir nedaudz mazākas, gaišākas un blāvākas par Sauli, taču tās joprojām ir vislabākajā formā. Planētu medības attiecas uz planētu meklēšanu ārpus mūsu Saules sistēmas.