Augstas sarkanās nobīdes aktīvās galaktikas izaicina esošo izpratni par supermasīvajiem melnajiem caurumiem

Nesenā pētījumā astronomi ir izmantojuši Džeimsa Veba kosmiskā teleskopa (JWST) datus, lai izpētītu attiecības starp supermasīvajiem melnajiem caurumiem (SMBH) un to galaktikām pie lielām sarkanajām nobīdēm. Šie attālie, agrīnā Visuma SMBH sniedz ieskatu šo kosmisko zvēru veidošanā un augšanā.

Viens no galvenajiem jautājumiem, lai izprastu MVU, ir to izcelsme. Astronomi joprojām apspriež, vai šie melnie caurumi veidojas no zemas masas masīvu zvaigžņu paliekām vai smagāku tiešā sabrukuma melno caurumu sabrukšanas rezultātā. “Pārmērīgi masīva” SMBH ar JWST atklāšana liecina par smagas sēklu izcelsmes iespējamību, taču, lai to apstiprinātu, ir nepieciešami turpmāki uz populāciju balstīti pētījumi.

Vēl viena mīkla ir ciešā korelācija starp SMBH masu un saimnieka galaktikas zvaigžņu masu. Šī korelācija tiek novērota tuvējās sistēmās, taču tās pētīšana ar lielu sarkano nobīdi ir bijusi sarežģīta, jo akretējošais SMBH ir spilgts, salīdzinot ar to galaktikām. Tomēr, ņemot vērā JWST jutīgumu, astronomi tagad var izpētīt šīs attiecības ar lielām sarkanajām nobīdēm.

Šī pētījuma autori no JWST datiem apkopoja 23 SMBH ar augstu sarkano nobīdi. Katrs avots tika izvēlēts, pamatojoties uz plašas Hα līnijas klātbūtni, kas norāda uz akretējoša SMBH klātbūtni. Rezultāti parādīja, ka attiecības starp SMBH masu un galaktikas masu lielās sarkanās nobīdēs ievērojami atšķiras no vietējās attiecības.

Svarīgi ir tas, ka melnie caurumi ar lielu sarkano nobīdi ir daudz masīvāki salīdzinājumā ar galaktikām, kas tos uzņem, nekā tas, kas tiek novērots vietējā Visumā. Šis atklājums izaicina mūsu pašreizējo izpratni par SMBH un to galaktiku kopīgu attīstību.

Šīs augstās sarkanās nobīdes attiecības sekas ir nozīmīgas. Tas liecina, ka ir vairāk SMBH ar lielām sarkanajām nobīdēm, nekā bija paredzēts iepriekš. Pētījums arī izceļ relatīvi mazo galaktiku potenciālu uzņemt masīvas SMBH, ko var redzēt JWST.

Šis pētījums sniedz jaunu ieskatu supermasīvo melno caurumu veidošanā un izaugsmē un to attiecībās ar to galaktikām. Tas paver iespējas turpmākiem pētījumiem, lai labāk izprastu šo kosmisko zvēru izcelsmi un to ietekmi uz galaktiku evolūciju.

Avoti:

– Fabio Pacucci, Bao Nguyen, Stefano Carniani, Roberto Maiolino, Xiaohui Fan. JWST CEERS & JADES aktīvās galaktikas pie z = 4 − 7 pārkāpj lokālo MBH− Mgal attiecību pie > 3σ: ietekme uz mazas masas melnajiem caurumiem un sēšanas modeļiem. Iesniegts ApJL.