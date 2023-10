Ganimēds: Jupitera aizraujošā mēness noslēpumu atklāšana

By

Dabai ir veids, kā pārkāpt robežas, kuras mēs tai cenšamies uzlikt, izjaucot robežas starp kategorijām. Ņemiet, piemēram, Ganimedu, Jupitera lielāko pavadoni. Lai gan tā var nebūt riņķo ap Sauli kā tradicionāla planēta, tai piemīt daudzas planētai līdzīgas īpašības, kas padara to par valdzinošu debess ķermeni. Jaunākie Džeimsa Veba kosmiskā teleskopa (JWST) novērojumi ir parādījuši jaunu gaismu Ganimīda mīklainajai virsmai, piedāvājot aizraujošas norādes par tā sastāvu un vēsturi.

Ja Ganimēds riņķotu ap Sauli, nevis Jupiteru, to nevarētu atšķirt no planētas. Tam ir diferencēta iekšējā struktūra, kas papildināta ar izkausētu serdi, kas ģenerē magnētisko lauku. Tās silīcija mantija atgādina Zemes apvalku, un zem tās sarežģītās ledainās garozas atrodas plašs zemūdens okeāns. Neskatoties uz savu šauru atmosfēru, Ganimēds ir lielāks par Merkuru un gandrīz Marsa lielumā, padarot to par ūdens pasaules arhetipu.

Tomēr pat ar mūsu plašajām zināšanām par šo kolosālo mēnesi joprojām ir neatbildēti jautājumi. Nesenā pētījumā ar nosaukumu “Ganimīda virsmas sastāvs un termiskās īpašības no JWST/NIRSpec un MIRI novērojumiem” starptautisku pētnieku komanda izmantoja JWST NIRSpec un MIRI instrumentus, lai rūpīgi pārbaudītu Ganimīda virsmas īpašības. Franču planētu zinātnieka D. Bokelī-Morvana vadītais pētījums iedziļinās intriģējošajos noslēpumos, kas aptver Ganimēdu.

Ganimīda virsma pārsvarā sastāv no divu veidu reljefa: gaišiem, ledainiem apgabaliem ar rievām un tumšākiem apgabaliem. Apmēram divas trešdaļas no tās virsmas klāj spilgti reljefi, bet atlikušo daļu klāj tumšāki apgabali. Lai gan abi veidi ir seni, tumšākie apgabali ir ievērojami vecāki un blīvi ar trieciena krāteriem. Interesanti, ka šie divi reljefi savijas, jo gaišāki reģioni šķērso tumšāko reljefu.

Iepriekšējās Galileo un Juno misijas kopā ar zemes teleskopiem ir sniegušas ieskatu Ganimeda virsmas ķīmijā. Tomēr joprojām ir vairāki atklāti jautājumi par tā raksturu, izcelsmi un virsmas sastāvu. Īpaši intriģējošs ir novērojums par lielu oglekļa dioksīda (CO2) daudzumu Ganimēdā, lai gan šķiet, ka tas ir iesprostots citās molekulās. Kartējot CO2 izplatību, zinātnieki cer atklāt šo intriģējošo molekulu identitāti un veidošanās procesu.

Ūdens ledus atrodas arī Ganimēdā, galvenokārt amorfā veidā. Izmantojot JWST rūpīgo kartēšanu, pētnieki Ganimēdā ir identificējuši jaunu absorbcijas joslu 5.9 mikrometros (μm). Šīs savdabīgās joslas izcelsmes noteikšana, kā arī tās nozīme joprojām ir galvenā turpmāko pētījumu prioritāte.

JWST novērojumi arī atklāja, ka Ganimīda virsmas temperatūras diapazons maz ticams, ka pastāvēs tīrs CO2 ledus. Tā vietā šķiet, ka daļa CO2 ir ieslodzīta ūdens ledū, veidojot tikai aptuveni 1% no Mēness masas. Tiek uzskatīts, ka atlikušais CO2 atrodas dažādos minerālos un sāļos.

Attiecībā uz ūdens ledu JWST atklājumi liecina, ka Ganimeda polārajos reģionos ledus ir vairāk pakļauts. Šie apgabali piedzīvo Jupitera enerģētisko jonu bombardēšanu, veidojot Mēness virsmu, izmantojot tādus procesus kā mikrometeoroīdu triecieni un jonu apstarošana. Līdz ar to materiālus, kas nav ledus, pārklāj tikko atkārtoti akretēti ūdens tvaiki, veidojot tīrāku ūdens ledu, ko JWST viegli nosaka.

Plašā 5.9 μm absorbcijas joslas sastopamība Ganimēdā, kaut arī ar vietējām variācijām, ir radījusi zinātnieku neizpratni. Lai gan sākotnēji par iespējamo skaidrojumu tika uzskatīts nešķīstošs organiskais materiāls, ko piegādā oglekli saturoši hondrīti vai komētas, autori galu galā izslēdza šo iespēju. Tā vietā viņi ierosina, ka sērskābes hidrāti (H2SO4 + H2O) varētu veidot mīklaino 5.9 μm joslu.

Lai gan šie detalizētie atklājumi neapšaubāmi sniedz vērtīgu ieskatu zinātniekiem, to nozīmes interpretācija var būt sarežģīta plašai sabiedrībai. Neskatoties uz to, mūsu iztēli aizrauj citi intriģējoši atklājumi, piemēram, krasās atšķirības starp Ganimīda vadošo un aizmugures pusi. Šīs spektrālo īpašību neatbilstības prasa turpmāku izmeklēšanu, kas sakņojas sarežģītajās dinamiskajās attiecībās starp Ganimēdu un tā kolosālo vecāku Jupiteru.

Jupitera ārkārtīgi spēcīgais magnētiskais lauks būtiski ietekmē Ganimēdu, vienīgo mēnesi, kam ir savs magnētiskais lauks. Kad Ganimīda magnetosfēra mijiedarbojas ar Jupitera intensīvo plazmu, tā rada burvīgas polārblāzmas un spēlē lomu Mēness virsmas ķīmijas veidošanā. Neapšaubāmi, saikne starp Ganimēdu un Jupiteru ir sarežģīta, atstājot vilinošus pavedienus, lai atklātu noslēpumus, kas aptver Ganimēda valdzinošo pasauli.

Ganimīda ceļojums kopš tā veidošanās Jupitera apakšmiglājā pirms miljardiem gadu ir izveidojis burvīgu mēnesi, kas gandrīz neatbilst klasifikācijai. Ar milzīgo zemūdens okeānu, kurā ir dzīvības uzturēšanas potenciāls, un sarežģītu virsmas ķīmiju, kas gaida, lai to atšķetinātu, Ganimēds turpina valdzināt gan zinātniekus, gan zvaigžņu vērotājus. Lai gan nesenie JWST novērojumi ir uzlabojuši mūsu izpratni, daudzi jautājumi paliek neatbildēti — tas ir ilgstošs atgādinājums, ka zinātniskā izpēte ir nepārtraukta darbība, kurai bieži vien nav vienkāršu, galīgu atbilžu.

Sākot no