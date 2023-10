Ceļš uz sirds un asinsvadu slimību profilaksi

By

Sirds un asinsvadu slimības (CVD) joprojām ir nozīmīgs drauds sabiedrības veselībai Austrālijā, kas rada ievērojamu skaitu nāves gadījumu un slimību. Neskatoties uz to, statistikā mirdz cerības. Pētījumi liecina, ka aptuveni 50 līdz 80 procentus sirdslēkmes un insultu var novērst, izmantojot proaktīvus pasākumus. Pētniekiem iedziļinoties digitālās veselības jomā, jo īpaši izmantojot mākslīgo intelektu (AI), rodas jaunas iespējas CVD profilaksei.

Izmantojot digitālās veselības spēku, mūsu pētījumi koncentrējas uz novatorisku risinājumu izstrādi, lai tiešā veidā cīnītos ar CVD. Izmantojot mākslīgo intelektu un citus digitālos rīkus, mūsu mērķis ir mainīt uzvedību, uzraudzīt riska faktorus un dot cilvēkiem iespēju uzņemties atbildību par savu sirds un asinsvadu veselību. Šīs digitālās veselības programmas pārsniedz tradicionālās iejaukšanās iespējas, sniedzot personalizētus padomus, atgādinājumus un atbalstu indivīdiem viņu ceļā uz labāku veselību.

Līdz šim veiktie izmēģinājumi ir parādījuši daudzsološus rezultātus, un dalībnieku vidū tika novēroti uzlaboti sirds un asinsvadu veselības rezultāti. Šo risinājumu potenciālu būtiski ietekmēt iedzīvotāju veselību nevar ignorēt. Tomēr vēl ir jāstrādā, lai nodrošinātu plašu pieejamību.

Viens no izaicinājumiem, ar ko mēs saskaramies, ir saistīts ar pašas veselības sistēmas reformēšanu, padarot to iekļaujošāku un pielāgojamāku digitālajiem veselības risinājumiem. Lai gan šo programmu efektivitāte ir acīmredzama, mums ir jāorientējas normatīvajos regulējumos, atlīdzināšanas modeļos un veselības aprūpes infrastruktūrā, lai nodrošinātu, ka vairāk cilvēku var gūt labumu no tām.

Jautājumi un atbildes:

J: Kas ir sirds un asinsvadu slimība (CVD)?

A: Sirds un asinsvadu slimības attiecas uz slimību klasi, kas skar sirdi un asinsvadus, tostarp tādus stāvokļus kā sirdslēkmes un insulti.

J: Kā digitālās veselības programmas var novērst CVD?

A: Digitālās veselības programmas izmanto tādas tehnoloģijas kā mākslīgais intelekts, lai mainītu uzvedību, uzraudzītu riska faktorus un sniegtu personalizētu atbalstu, galu galā dodot cilvēkiem iespēju novērst sirds un asinsvadu slimības.

J: Kādi ir daži izaicinājumi, ieviešot šos risinājumus?

A: Ir nepieciešamas reformas veselības sistēmā, tostarp normatīvie regulējumi un atlīdzināšanas modeļi, lai veicinātu plašāku piekļuvi digitālajiem veselības risinājumiem sirds un asinsvadu slimību profilaksei.

Avoti:

Pasaules sirds federācija