Gada astronomijas fotogrāfa uzvarētāji demonstrē Visuma brīnumus

Ir paziņoti Grīničas karaliskās observatorijas rīkotā ikgadējā konkursa Astronomy Photographer of the Year uzvarētāji. Šī gada fotogrāfiju izlase piedāvā elpu aizraujošu skatu uz mūsu Visuma plašumu un skaistumu. No dinamiskiem miglājiem līdz brīnišķīgiem debess ķermeņu skatiem, šie attēli tver bijību iedvesmojošos kosmosa aspektus.

Viens no izcilajiem attēliem, kas uzvarēja kategorijā Young, ir Skrienošais cāļu miglājs, kas pazīstams arī kā IC2944. Šī fotogrāfija, kas ir krāsaina un raiba ar zvaigznēm, aizrauj skatītājus ar savu dinamisko displeju.

Vēl viens no svarīgākajiem aspektiem ir Rozetes miglājs (NGC 2337), kas ir ļoti atzinīgi novērtēts attēls, kas uzņemts caur teleskopu Čandžou pilsētā, Ķīnā. Šis miglājs, kas atrodas aptuveni 5,000 gaismas gadu attālumā, aptver iespaidīgu 130 gaismas gadu diametru.

Vairākos uzvarējušos attēlos uzmanības centrā ir arī Mēness. Viena ļoti atzinīgi novērtēta fotogrāfija iemūžina Mēness tranzītu naksnīgajās debesīs, parādot tā mainīgās krāsas no dziļi rūsgani sarkanas līdz gaiši bāldzeltenai. Citā attēlā redzams Marss, kas lūkojas ārā no Mēness aizmugures, radot pārsteidzošu kontrastu starp sarkano planētu un Zemes pavadoni.

Plejādes, kas pazīstamas arī kā Septiņas māsas, spilgti mirdz otrās vietas ieguvēju fotogrāfijā. Šo ievērojamo spožu, zilo zvaigžņu kopu, kas atrodas Vērša zvaigznājā, var redzēt ar neapbruņotu aci no Zemes.

Sacensībās uzmanība tiek pievērsta ne tikai debess objektiem. Tas ietver arī tādas kategorijas kā Skyscapes un People & Space. Kategorijā Skyscapes uzvarējušais attēls fiksē lielus spraitus, kas sniedzas uz sniegotajiem Himalaju kalniem. Sprites ir iespaidīgas elektriskās izlādes, kas rodas augstu virs negaisa mākoņiem.

Uzvarētāji kategorijā Planētas, komētas un asteroīdi demonstrē satriecošus skatus uz Veneru un Jupiteru. Uzvarējušais attēls kategorijā Mūsu saule attēlo masīvu saules uzliesmojumu uz Saules virsmas, savukārt otrajā vietā esošais attēls attēlo Sauli, kas ir apgriezta polārajās koordinātēs, radot unikālu ugunīgu izskatu.

Kategorijā Mūsu mēness uzvarējušais attēls iemūžina pēdējo 2022. gada pilnmēnesi ar Mēness koronu, ko izraisa mēness gaismas difrakcija Zemes atmosfērā. Otrajā vietā esošajā attēlā redzams Platona krāteris, kas ir ievērojama iezīme uz Mēness virsmas.

Šīs uzvarošās fotogrāfijas sniedz ieskatu mūsu Visuma varenībā un sarežģītībā. Tie atgādina mums par plašumu, kas mūs ieskauj, un iedveš bijību un apbrīnu par kosmosa noslēpumiem.

Avoti:

– Griničas Karaliskā observatorija