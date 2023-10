JAXA SLIM misija tver Mēness attēlu no unikālā skatu punkta

By

JAXA SLIM misija, kuras mērķis ir veikt precīzu nosēšanos uz Mēness virsmas, ir veiksmīgi uzņēmusi Mēness attēlu no skatu punkta, kas nav redzams no Zemes. Attēls tika uzņemts aptuveni 7,000 kilometru attālumā no Mēness, tikai 45 minūtes pirms plānotā Mēness palēciena. Šis manevrs ļaus kosmosa kuģim ar lielāku precizitāti atgriezties Mēness orbītā aptuveni trīs mēnešu laikā.

Atšķirībā no iepriekšējiem Mēness nolaišanās aparātiem, kuru mērķis bija nosēšanās reģioni kvadrātkilometru garumā, SLIM ir paredzēts nolaisties daudz mazākā apgabalā, kura diametrs ir tikai 100 metri. Tāpēc tas ir ieguvis segvārdu "Mēness snaiperis". Ja tas izdosies, SLIM kļūs par pirmo kosmosa kuģi, kas demonstrēs precīzu nosēšanos uz Mēness virsmas. Mērķa nosēšanās vieta atrodas jauna trieciena krātera nogāzēs netālu no lielākā Šioli trieciena krātera, kas atrodas tiešā Nektāra jūras tuvumā Mēness tuvajā pusē.

SLIM uzņemtajā attēlā nosēšanās vieta ir redzama tieši zem Mēness ekvatora. Tomēr attēla saspiešanas dēļ Mēness šķiet izplūdis. Šūpošanās manevrs, kurā kosmosa kuģis pabrauc garām debess objektam bez būtiskas trajektorijas novirzes, notika 4. gada 2023. oktobrī, attālumā no Mēness. Savas tuvākās pieejas laikā SLIM atradās 4,992 kilometru augstumā no Mēness, pārvietojoties ar ātrumu 1.47 kilometri sekundē attiecībā pret Mēnesi.

Šis manevrs tika veikts aptuveni vienu nedēļu pēc trans-Mēness injekcijas apdeguma, kas kosmosa kuģis virzīja uz Mēness orbītu. SLIM misijas mērķis ir radikāli mainīt nosēšanos uz Mēness, panākot ārkārtīgi precīzu nosēšanos uz Mēness virsmas. Ar savām unikālajām iespējām un apņēmību SLIM ir gatavs ierakstīt vēsturi, sperot kāju uz mērķa trieciena krātera nogāzēm.

Avoti:

– JAXA (Japānas Aviācijas un kosmosa izpētes aģentūra)

- Attēla kredīts: JAXA