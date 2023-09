Japānas SLIM Moon Lander izvieto mazo Mēness pētnieku

By

Japānā nesen tika palaists SLIM Mēness nolaišanās aparāts, kurā tika iekļauts unikāls Mēness pētnieks ar nosaukumu Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV-2). Iedvesmojoties no bērnu rotaļlietām, LEV-2 ir maza metāla sfēra apmēram tenisa bumbiņas lielumā. Nokļūstot uz Mēness, tas atdalīsies no SLIM nolaišanās ierīces un pārveidos savas divas puses, lai pārvietotos pa Mēness virsmu. SLIM jeb Smart Lander for Investigating Moon ir Japānas pirmā mīkstās nosēšanās demonstrācija uz Mēness, un tā tika palaista kopā ar XRISM rentgena satelītu uz H-2A raķetes.

SLIM ir kompakts kosmosa kuģis, kura diametrs ir mazāks par 9 pēdām, un tas pavadīs dažus nākamos mēnešus, sasniedzot Mēness orbītu. Pēc tam tas vienu mēnesi apsekos savu nosēšanās vietu Mēness Šioli krāterī. Ja viss noritēs, kā plānots, LEV-2 atbrīvosies no nolaišanās ierīces un sāks ripot, lai uzņemtu nosēšanās vietas un tās apkārtnes attēlus. LEV-2 ir aprīkots ar divām kamerām un stabilizatoru, lai atvieglotu navigāciju, pārsūtot datus atpakaļ uz Zemi, izmantojot LEV-1, citu zondi, kas ir pievienota SLIM.

LEV-2 dizains bija kopīgs darbs starp HIRANO Daichi no JAXA, rotaļlietu ražotāju Tomy, pētniekiem no Doshisha universitātes un Sony Group. Bērnu rotaļlietās izmantotā formas maiņas mehānika tika ieviesta, lai LEV-2 varētu efektīvi pārvietoties. Izmantojot izturīgas un drošas dizaina tehnoloģijas, tika samazināts transportlīdzekļa sastāvdaļu skaits, palielinot tā uzticamību. Turklāt izmēra samazināšanas un svara samazināšanas tehnoloģijas palīdzēja izpildīt izmēru ierobežojumus, lidojot ar SLIM nolaišanās aparātu.

Šis mazais robobols kalpo ne tikai zinātniskam mērķim, bet arī ir paredzēts, lai iedvesmotu bērnus un veicinātu interesi par zinātni. Cerams, ka bērni redzēs LEV-2 un gūs iedvesmu zinātniskiem centieniem.

Definīcijas:

– Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV-2): maza metāla sfēra, kas paredzēta, lai šķērsotu Mēness virsmu un uzņemtu attēlus.

– SLIM: saīsinājums vārdam Smart Lander for Investigating Moon — kosmosa kuģis, kas paredzēts Japānas pirmajai mīkstajai nolaišanās uz Mēness.

– Regolīts: irdena materiāla slānis, kas pārklāj cieto iežu uz Mēness virsmas.

