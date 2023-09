Mitsubishi Heavy Industries laiž klajā XRISM un SLIM ar raķeti H-IIA F47

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) veiksmīgi uzsāka rentgena attēlveidošanas un spektroskopijas misiju (XRISM) un Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) uz H-IIA nesējraķetes Nr. 47 (H-IIA F47) no Tanegašimas kosmosa centrs. Palaišana notika 8. gada 42. septembrī plkst. 11:7:2023 pēc Japānas standarta laika. Abas misijas atdalījās no nesējraķetes, kā plānots.

XRISM ir nozīmīga Japānas kosmosa aģentūras JAXA vadītā misija, kas koncentrējas uz debess objektu rentgena emisiju izpēti. Tās galvenais mērķis ir labāk izprast Visuma struktūru un evolūciju, novērojot rentgena starus no melnajiem caurumiem, neitronu zvaigznēm un galaktiku kopām. XRISM apvieno attēlveidošanu un spektroskopiju, lai sniegtu revolucionāru ieskatu dažādās zinātnes jomās.

Savukārt SLIM mērķis ir izpētīt Mēness virsmu un demonstrēt precīzas nosēšanās iespējas. Sasniedzot augstu precizitātes līmeni Mēness nosēšanās laikā, SLIM var pavērt ceļu mērķtiecīgiem zinātniskiem pētījumiem un drošu turpmāko apkalpi un bezapkalpes nolaišanās lidmašīnu izvietošanu interesējošajos apgabalos. Misija ietver uzlabotas vadības, navigācijas un kontroles tehnoloģijas, lai izvairītos no šķēršļiem nolaišanās laikā.

SLIM paredzētā nosēšanās vieta ir Procellarum KREEP Terrane reģions uz Mēness, kas ir zinātniski interesants īpašu Mēness iežu klātbūtnes dēļ, kas sniedz ieskatu Mēness vulkāniskajā darbībā un ģeoloģiskajā vēsturē. SLIM kompaktais dizains parāda JAXA uzsvaru uz efektīvām un gudrām izpētes misijām, kalpojot par paraugu turpmākām maza mēroga Mēness misijām.

Kopumā veiksmīga XRISM un SLIM palaišana iezīmē ievērojamu progresu debess objektu rentgenstaru emisiju izpratnē un Mēness virsmas izpētē ar precīzas nosēšanās iespējām.

Definīcijas:

– XRISM: rentgena attēlveidošanas un spektroskopijas misija, kosmosa misija, kuras centrā ir debess objektu rentgena emisiju izpēte.

– SLIM: Smart Lander for Investigating Moon — misija, kuras mērķis ir demonstrēt precīzas nosēšanās iespējas uz Mēness.

– JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency, Japānas kosmosa aģentūra, kas ir atbildīga par dažādām darbībām, kas saistītas ar kosmosa izpēti, tehnoloģiju attīstību un satelītu palaišanu orbītā.

