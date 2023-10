Džeimsa Veba kosmiskais teleskops atklāj Jupitera izmēra planētu pārus, kas dreifē kosmosā

By

Džeimsa Veba kosmiskais teleskops (JWST) ir veicis vēl vienu ievērojamu atklājumu kosmosa dziļumos. Astronomi pavērsa teleskopu uz Oriona miglāju un atrada, šķiet, masīvu planētu pārus, kas izaicina fizikas likumus. Tika atklātas aptuveni 80 Jupitera izmēra planētas, kas brīvi peldēja kosmosā bez gravitācijas piesaistes zvaigznei. Šie debess ķermeņi, kas dēvēti par “JuMBO” (Jupitera masas binārie objekti), šķiet, pārvietojas kopā.

Zinātnieki pieļauj, ka šīs planētas sākotnēji veidojās pie zvaigznēm, bet vēlāk izkļuva atklātā kosmosā. Gāzes fizika norāda, ka objektiem ar Jupitera masu nevajadzētu veidoties neatkarīgi, un, lai gan atsevišķas planētas var tikt izraidītas no zvaigžņu sistēmām, paliek jautājums par to, kā planētu pārus var izmest vienlaicīgi. Marks McCaughrean, Eiropas Kosmosa aģentūras vecākais zinātniskais padomnieks, atzīst, ka atbilde izvairās no pētniekiem, un aicina teorētisko ieguldījumu, lai atrisinātu šo noslēpumu.

Oriona miglājs, kas pazīstams arī kā M42, ir tuvumā esoša zvaigžņu audzētava un ražīgs astronomiskās aktivitātes avots. Šis spilgtais miglājs, kas atrodas Oriona “zobena” galā, aptver vairākus gaismas gadus un ir parādā savu spožumu Trapecijai, četru centrālo zvaigžņu grupai. Miglājā atrodas daudzas dažāda izmēra zvaigznes, sākot no tām, kas ir 40 reizes masīvākas par sauli, līdz tādām, kas ir mazākas par 0.1 reizi.

Šo neparasto gāzes milzu sistēmu atklāšana Oriona miglājā ir izraisījusi lielu zinātnieku interesi. Dr Heidija Hammela, daudznozaru zinātniece, kas strādā pie JWST, izteica šī atklājuma iespējamo nozīmi. Pašreizējie planētu sistēmu veidošanās modeļi neparedz bināro planētu pāru izmešanu. Tomēr doktors Hammels norāda uz iespēju, ka visos zvaigžņu veidošanās reģionos var būt šie dubultie Jupiteri, dubultneptūni un pat dubultās Zemes, un iepriekšējie teleskopi, iespējams, nebija pietiekami spēcīgi, lai tos atklātu.

Lai izpētītu šo jaunāko atklājumu un iedziļināties visa Oriona miglāja brīnumos, Eiropas Kosmosa aģentūra piedāvā interaktīvu rīku ESASky.

Avoti:

- BBC ziņas

– Eiropas Kosmosa aģentūra (EKA)