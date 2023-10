JuMBO: dīvaini pārī savienoti objekti, kas atklāti kosmosā

By

Džeimsa Veba kosmiskais teleskops ir veicis intriģējošu atklājumu Oriona miglājā - 42 pārus Jupitera masas bināro objektu, kas pazīstami kā JuMBO. Šie objekti ir pārāk mazi, lai būtu zvaigznes, tomēr tie pastāv pa pāriem un, visticamāk, nebūs negodīgas planētas. Zinātnieki ir neizpratnē par to, kā tie veidojās un kāpēc viņi turpina riņķot viens otra orbītā. Pētnieki norāda, ka par to izveidi var būt atbildīgs jauns, nezināms veidošanās mehānisms, lai gan ir nepieciešama turpmāka izmeklēšana.

JuMBO tika atrasti dreifējam caur Oriona miglāju, zvaigžņu veidošanās reģionu, kas atrodas aptuveni 1,344 gaismas gadu attālumā no Zemes. Iepriekšējie novērojumi no zemes teleskopiem liecināja par noslēpumainu objektu klātbūtni gāzes mākonī, kā rezultātā tika veikti papildu novērojumi ar Džeimsa Veba kosmosa teleskopu, kas apstiprināja to esamību.

Šo savdabīgo objektu analīze atklāja, ka tie ir aptuveni vienu miljonu gadu veci gāzes milži, kuru temperatūra ir aptuveni 1,300 grādi pēc Fārenheita (700 grādi pēc Celsija). Sastāv galvenokārt no oglekļa monoksīda, metāna un tvaika, JuMBO aizrauj astronomus to pāru rakstura dēļ. Parasti zvaigznēm ir vajadzīgi miljoniem gadu, lai no sabrukušiem putekļu un gāzes mākoņiem attīstītos, galu galā veidojot masīvas plazmas lodes. Šī procesa laikā tiek veidoti pārpalikušo materiālu diski, kas dažkārt var priekšlaicīgi sadalīties un radīt otru zvaigzni, radot bināru sistēmu.

Šo pāru objektu esamība, kuru katra masa ir tuvu Jupitera masai, rada izaicinājumu zinātniekiem. Saskaņā ar pašreizējo izpratni ir paredzams, ka objekti, kas ir mazāki par trim Jupitera masām, piedzims piesieti ar zvaigzni, tāpēc ir grūti izskaidrot, kā šie objekti nonāca binārās attiecībās. JuMBO var būt izmestas planētas, taču joprojām nav skaidrs, kā tām izdevās saglabāt savu bināro orbītu pēc izraidīšanas no sākotnējās Saules sistēmas. Alternatīva iespēja ir, ka tās pārstāv jaunu neveiksmīgu zvaigžņu kategoriju, taču to mazā izmēra noslēpums joprojām pastāv.

Rezumējot, JuMBO atklāšana Oriona miglājā ir radījusi astronomus neizpratnē. Meklējot skaidrojumu, zinātnieki apsver iespēju izveidot jaunu veidošanās mehānismu vai esošo teoriju kombināciju. Ir nepieciešama turpmāka izmeklēšana un salīdzinošā pārskatīšana, lai izgaismotu šos noslēpumainos objektus, kas dreifē kosmosā.

